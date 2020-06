Alle Augen sind auf sie gerichtet, während sie von ihren wilden Abenteuern erzählen oder den fünften Shot runterkippen. Gewissen Sternzeichen liegt das Feiern einfach im Blut. Egal, wessen Veranstaltung es ist, sie stehlen das Rampenlicht und unterhalten die Mengen.

Besonders diese drei Sternzeichen sind der Mittelpunkt jeder Party:

Löwe

Der Partylöwe kommt erst einmal an, schenkt sich schon das erste Bier oder den ersten Spritzer ein und heizt sofort die Stimmung an. Ob auf der Tanzfläche oder einfach im Gespräch mit anderen: Keiner ist so lebensfroh und strahlend wie ein Löwe auf einer Feier. Das Sternzeichen ist einfach immer bereit, den besten Abend seines Lebens zu haben. Dabei kann er aber auch mal über das Ziel hinaus schießen und mit seinem rampenlichtraubenden Verhalten den anderen Partygästen ganz schön am Nerv gehen.

Widder

Der Widder dreht bei jeder Feier so richtig auf. Besonders auf einer Gartenparty im Sommer ist das Sternzeichen total in seinem Element. Er macht immer die lustigsten und verrücktesten Dinge. Bieraufguss auf dem Grill oder Fackeltanz mitten in Omas Garten: Manchmal geht das Party-Sternzeichen zwar zu weit, aber für Unterhaltung ist jedenfalls gesorgt, wenn man einen Widder zu seiner Party einlädt.

Zwillinge

Der Zwilling ist im Alltag ein ruhiges und besonnenes Sternzeichen. Kaum geht er aus oder ist auf einer Party eingeladen, lässt er seine Manieren und seine Erziehung zu Hause. Wer mit einem Zwilling unterwegs ist, kann sich auf einen unvergesslichen Abend einstellen. Das Sternzeichen bringt die verschiedensten Leute zusammen, bleibt dabei aber immer der Anführer, der den Partyleuten zeigt, wo es langgeht.