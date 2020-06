Abstiegskampf pur in der Bundesliga: Union Berlin empfängt Schalke 04 – es geht um wichtige Punkte. Wo gibt es das Spiel im Livestream und live im TV zu sehen?

Für Schalke 04 hätte es nach der Corona-Pause in der Bundesliga nicht schlechter laufen können, denn bislang konnten keine Punkte geholt werden. Die Krise ist allgegenwärtig und soll beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin endlich überwunden werden. Für die Eisernen aus Berlin geht es allerdings auch um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Union Berlin – Schalke 04 im Livestream

Wo gibt es das Spiel aus Berlin im Livestream zu sehen? Die schlechte Nachricht: Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel liegen beim Bezahlsender “Sky“. In der mobilen App “SkyGo” können Kunden das Spiel auch von unterwegs streamen.

Der Streamingdienst “DAZN” wird außerdem die Highlights des Spiels kurz nach Spielende bereitstellen.

Union Berlin – Schalke 04 live im TV

Was für Livestreams gilt, gilt auch für die Übertragung im TV: Kunden des Pay-TV-Senders “Sky” können das Spiel exklusiv sehen – alle anderen gehen leer aus. Übertragen wird auf “Sky Bundesliga 1”, Übertragungsbeginn ist um 14:30 Uhr.

Im TV kann außerdem die Tonoption “Stadion” für echtes Stadionfeeling bei den Geisterspielen zugeschalten werden.

Union Berlin – Schalke 04 im gratis Stream

Gibt es auch eine Möglichkeit das Spiel Union vs. Schalke gratis zu streamen? Die Antwort: Ja. Seiten wie “LiveTV” übertragen fast jedes Sportereignis im Internet – so auch das Topspiel der Bundesliga in Berlin. Aber Achtung: Rechtlich bewegen sich Seiten wie “LiveTV” bestenfalls im Graubereich. Außerdem werden die Streams immer wieder von fragwürdigen Werbungen unterbrochen.