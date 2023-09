Vergesst den „Gilmore Girls“-Fall. Wenn es nach AirBnB geht, dürfte der Herbst ganz im Zeichen des grünen Ogers Shrek stehen. Denn kurz vor Halloween vermietet die Seite einen Nachbau des legendären Sumpfes aus dem Animationsfilm.

Einen Haken hat die Sache aber.

„Shrek“-Sumpf wird vermietet

Könnt ihr euch noch an „Shrek“ erinnern? Ihr wisst schon, der Film über einen Oger, der sein Leben als Einzelgänger verbrachte, bis er die einzigartige Fiona kennenlernte und ihr großes Geheimnis enthüllte. Eine richtige Love-Story, die in den ersten Szenen nicht nur durch ihre Musik in Erinnerung bleibt (wir hoffen, ihr habt gerade auch einen Ohrwurm von Smash Mouths „All Star“), sondern auch rein optisch. Denn vor allem als Erwachsene sehen viele von uns den Sumpf, in dem Shrek wohnt, wohl mit ganz anderen Augen. Damals wirkte er noch einsam und abgelegen – heute wie eine kleine Ruheoase, in der man endlich Abstand von allem gewinnen könnte. Klingt doch nach einem richtigen Paradies, oder?

Das Potenzial der Location hat wohl auch AirBnB gesehen. Denn rund um Halloween bieten sie in diesem Jahr die Möglichkeit, eine Nacht in einer Nachbildung des legendären Sumpfhauses zu verbringen. Konkret wurde das Sumpfhaus in Ardverikie Estate, einem schottischen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert in den schottischen Highlands, nachgebaut. Und wenn man den Bildern und Beschreibungen von AirBnB glauben darf, könnte der Aufenthalt dort einfach einmalig werden. „Shreks schlammiger, moosbedeckter und trüber Sumpf liegt inmitten der sanften Hügel Schottlands, wo die Gäste bis spät in die Nacht aufbleiben, Geschichten austauschen und wie ein Oger essen können – denn am Morgen macht Esel Waffeln!“, heißt es auf der Webseite.

Kostenlose Übernachtung in den schottischen Highlands

Wer in dem Sumpf übernachten will, muss aber ziemlich viel Glück haben. Denn der Sumpf ist exklusiv für zwei Nächte für bis zu drei Gäste vom 27. bis 29. Oktober verfügbar. Die Übernachtung ist kostenlos; dementsprechend groß dürfte der Andrang sein, wenn die Buchung ab 13. Oktober freigeschaltet wird. Die glückliche Gruppe, die den Sumpf besuchen darf, muss die Anreise nach Schottland zwar selbst bezahlen, im Gegenzug bekommen sie aber ein Erlebnis der Extraklasse. AirBnB spricht auf der Webseite etwa von einer „überwucherten Landschaft, bescheidenen Innenräume“ und „schönen Felsbrocken“; zusammenfassend also ein „schlammiges Stück vom Paradies“.

Einen Haken hat der Nachbau allerdings. Denn auch das Plumpsklo aus den Animationsfilmen ist Teil der Experience. Wer hier etwa in der Nacht auf die Toilette muss, muss 20 Meter aus dem Schlafzimmer gehen, denn die Toilette ist außerhalb des Wohnbereichs. Aber das gehört eben zur waschechten Oger-Experience.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass wir die Möglichkeit haben, ein außergewöhnliches Set zu bewohnen. Passend zur Veröffentlichung des Mega-Blockbusters „Barbie“ wurde diesen Sommer etwa ein Barbie-Traumhaus in Malibu vermietet. Superstars wie Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend teilten online Eindrücke von dem einzigartigen Übernachtungsort!