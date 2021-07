Lange haben wir auf den Moment gewartet: Die Nachtgastronomie darf wieder öffnen. Seit dem 1. Juli können wir endlich die Schlangen vor den Eingängen unserer Lieblings-Clubs wiedersehen. Wir freuen uns, aber unsere Füße sind die langen Nächte gar nicht mehr gewohnt *seufz*. Deshalb haben wir uns nach Schuhtrends umgesehen, mit denen ihr jeder Club-Nacht strotzen könnt.

Mit diesen Schuhen könnt ihr die Party-Saison bequem und stylish einläuten.

Diese Schuhtrends sind die perfekten Club-Begleiter

Die aktuellen Schuhtrends reichen momentan von Plateau-Flip-Flops, weißen Sneakers und Pantoletten bis hin zu Riemen-Sandaletten. Doch welcher Trend eignet sich denn nun am besten für lange Club-Nächte? Wir wollen zum einen gut aussehen und ein mega nices Outfit tragen – das steht schonmal außer Frage. Zum anderen wollen wir es aber tunlichst vermeiden, mit schmerzenden Füßen mitten auf der Tanzfläche zu stehen und daran zu denken, dass wir eigentlich nur noch sitzen wollen. Auch wenn das Herz bei der ein oder anderen von euch nach Absätzen schreit, glaubt uns: Das wird ungut enden! Lange warme Nächte in Highheels oder Riemen-Sandalen führen nur zu Schweiß an unseren Füßen, dann rutschen wir in den Schuhen und werden mit Blasen belohnt.

Diese Alternativen werden euch aber nicht enttäuschen:

1. Ballerinas

Der gute alte Klassiker! Ballerinas haben uns bei unseren vergangenen Partynächten schon oft das Leben gerettet. Sie sind zu fast allem kombinierbar und deswegen lieben wir sie. Zum Glück ist dieser Style 2021 wieder total angesagt. In trendigen Erdtönen sind sie ideal zu schmal geschnittenen Jeans, funktionieren aber auch super mit luftigen Kleider oder eleganten Outfits.

2. Loafers

Wer sich doch mehr Fashion-Statement wünscht, trägt statt Ballerinas einfach stylische Loafers. Mit einem schwarzen Modell könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Der Schuh sorgt für den perfekten Stilbruch, wenn ihr ihn in der Chunky-Version zu euren Sommerkleidern kombiniert. Chunky Loafers sind ideal für die Fashionistas unter den Partymäusen – nicht nur, weil sie mega aussehen, sondern vor allem auch, weil sie super bequem sind!

3. Platform Converse

Wir lieben sie: Converse. Sie sind die Allrounder schlechthin – und mittlerweile auch absolut partytauglich! Vorbei sind die Zeiten, in denen wir mit Zehn-Zentimeter-Absätzen in die Clubs gestöckelt sind. Nachtschwärmer, die lieber auf den gemütlichen Look beim Fortgehen aus sind, tragen jetzt Converse mit Plateau. Mit einem schlichten Basic-Teil und einer Jeans funktioniert das Converse-Modell einfach immer. Mit eleganten Accessoires upgestylt ist der Look auch definitiv Club-tauglich!

4. Sneakers mit Neon-Highlights

Wann, wenn nicht im Club, sollten wir auf auffällige Farben setzen? Weiße Sneakers liegen zwar im Trend, aber für den Club brauchen wir dann doch etwas Ausgefalleneres. Also greifen wir einfach zu Sneakern mit Neon-Highlights – und ab auf die Tanzfläche! Wir überleben damit nicht nur den ganzen Abend auf der Tanzfläche und den Weg von einem Club zum nächsten, sondern tragen dabei auch noch das perfekte Outfit – Win-Win!