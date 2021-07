Pietro Lombardi teilt traurige Nachrichten mit seinen Fans. Auf Instagram verkündete der Sänger, dass er erstmal eine Pause einlegen möchte. Von Social Media, aber auch von der Öffentlichkeit. “Aktuell fehlt mir die Kraft und die Energie”, schreibt er in einem emotionalen Posting.

Wie lange seine Auszeit dauern wird, gibt der 29-Jährige aber nicht bekannt.

Pietro Lombardi braucht eine Auszeit

Seit vielen Jahren steht der ehemalige DSDS-Star Pietro Lombardi in der Öffentlichkeit und teilt wirklich alles mit seinen Fans. Die Geburt seines Sohnes, die Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Engels und seine On-Off-Beziehung mit Laura Maria Rypa. Doch genau das scheint dem Sänger jetzt etwas zu viel geworden zu sein. Denn der als immer strahlender und gut gelaunter Entertainer bekannte Lombardi kann nicht mehr, wie er jetzt auf Instagram mitteilt.

Mit einem emotionalen Posting kündigt der 29-Jährige eine Auszeit an. Doch damit will er sich nicht nur aus den sozialen Median zurückziehen, sondern auch aus der Öffentlichkeit. “Es ist nicht einfach diesen Text zu schreiben nach 11 Jahren aber ich denke meine Liebsten werden mich immer supporten, auch wenn ich mal weg bin“, schreibt Lombardi.

“Normalerweise bin ich immer ein lustiger positiv verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen und euch Kraft, Energie & positive Energie geben.” Doch das könne der Sänger nur tun, wenn es ihm gut gehe. Aktuell fühle er sich aber einfach nicht gut.

“Mir fehlt die Kraft”

Wie Pietro weiterschreibt, könne er nicht in die Kamera schauen und so tun, als ob alles normal wäre. “Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie. Viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte“, gibt der Sänger ehrlich zu. Er habe erkannt, dass er etwas verändern muss, denn so kann es nicht mehr weitergehen. “So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir ‘okay Pietro, hier stimmt was nicht‘”.

Was er jetzt brauche, sei Zeit für sich. Um sich neu zu orientieren und neu aufzustellen, wie Lombardi seinen Fans mitteilt: “Dazu muss ich mich etwas aus der Social Media Welt zurückziehen“. Doch wie lange seine Auszeit dauern wird, darüber verrät der 29-Jährige erstmal nichts.

Was ist mit Laura?

Immer wieder gab es Gerüchte, dass Pietro und Laura nach ihrer dramatischen Trennung wieder ein Paar sind. Zuletzt brachte ein gemeinsamer Griechenland-Urlaub die Gerüchteküche erneut zum Brodeln. Doch kurz danach soll Laura klargestellt haben, dass sie nicht wieder zusammen seien, sie die gemeinsame Zeit mit Pietro jedoch genießen würde.

“In den letzten Jahren ist vieles passiert“, so Pietro. Daher sei diese Auszeit jetzt auch dringend notwendig. “Ich möchte einiges ausprobieren, wie einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden um es euch dann mit voller Energie zeigen zu können“. Auf die Entscheidung des Sängers folgten unzählige Zusprüche von Stars und Fans. “Wir sind da für dich” und “Wir warten!“, kommentieren einige User.