“Wonder Woman” erwartet ihr drittes Kind. “Here we go again”, also “es geht wieder los” schrieb Gal Gadot auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von ihren zwei Töchtern und ihrem Ehemann, wie sie die Hände liebevoll auf den Bauch der Schauspielerin legen.

Bereits bei der Golden Globes-Verleihung am 28. Februar spekulierten Fans über eine mögliche Schwangerschaft der israelischen Schauspielerin.

Gal Gadot verkündet dritte Schwangerschaft mit süßem Familienfoto

Es ist offiziell. “Wonder Woman”-Darstellerin Gal Gadot ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Yaron Varsano erwartet die 35-Jährige ihr drittes Kind. Zu einem Familienbild, auf dem Ehemann Yaron und die beiden Töchter Maya, 3, und Alma, 9, jeweils eine Hand auf den bereits gewölbten Bauch der Schauspielerin gelegt haben, schreibt die werdende Mutter: “es geht wieder los.”

Zahlreiche Stars gehören zu den Gratulanten unter dem Bild. Hilary Swank, Kate Hudson und Jason Momoa freuen sich für die Schauspielerin, die vor Kurzem erst in “Wonder Woman 1984” zu sehen war. “Ahhhhh, meinen Glückwunsch”, schrieb etwa Hilary Swank. “Aquaman”-Darsteller Jason Momoa kommentierte: “Glückwunsch, Mama!”

“Hätte mich nie in einen Macho verlieben können”

Seit 2008 sind Gal Gadot und Yaron Varsano ein Paar. Erst vor Kurzem äußerte sich die israelische Schauspielerin gegenüber der Funke-Mediengruppe zum Thema Partnerschaften und Familienplanung. “Männer haben jetzt mehr Möglichkeiten, sich emotional weiterzuentwickeln und sich zum Beispiel intensiver ins Familienleben – inklusive der Kindererziehung – einzubringen. Und sie können dann auch starke Frauen an ihrer Seite haben”, so Gadot. Ihren Ehemann beschreibt Gadot als Träumer. Er habe sie immer unterstützt und darin bestärkt, das zu tun, was gut für sie sei, sagte die Schauspielerin, die schon zwei kleine Töchter hat. “Ich hätte mich nie in einen Macho verlieben können.”