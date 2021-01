“Gossip Girl“-Star Jessica Szohr ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das teilte sie ihren Fans in einem süßen Instagram-Posting mit. Auch das Geschlecht und den Namen des Neugeborenen verrät sich sofort.

Der Vater des Babys ist ihr jahrelanger Freund Brad Richardson.

Jessica Szohr ist Mama geworden

Als Vanessa Abrams sorgte die Schauspielerin in der Serie “Gossip Girl” für sehr viel Wirbel. Jetzt ist bei ihr selbst ganz schön viel los: Denn die Schauspielerin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das teilte sie ihren Fans in einem zuckersüßen Instagram-Post mit. Am 11. Jänner hat sie ihr Baby auf die Welt gebracht und ist überglücklich. “Wir haben unserer Familie um etwas besonders Süßes erweitert und geben unserer Reise eine neue Richtung”, schreibt die Schauspielerin zu einem Bild, auf dem die kleinen Finger des Neugeborenen zu sehen sind.

Name und Geschlecht verraten

It’s a girl! Auch das verrät Jessica Szohr gleich in ihrem Instagram-Posting und verzaubert ihre Follower gleichzeitig mit einem süßen Namen für die Kleine: Bowie Ella Richardson.

Im Oktober machte Jessica ihre Schwangerschaft offiziell. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Brad Richardson. Seitdem postete sie immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft und ließ ihre Fans an dieser Reise zu jeder Sekunde teilhaben. “Einen Menschen zu erschaffen, der in unseren Augen absolut perfekt ist und ein Gefühl in mein Herz gebracht hat, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, ist unbeschreiblich.”.