Die Zeit kurz vor Halloween ist nicht nur für Grusel bekannt, sondern auch für spirituelle Erlebnisse. Besonders drei Sternzeichen genießen diese Phase des Herbstes.

Denn sie können jetzt ihre spirituelle Seite ausleben!

Waage

Waagen finden oft und gerne Zuflucht in der spirituellen Welt. Für sie sind Kristalle und Co ein Weg, Ablenkung zu finden und sich immer wieder klar vor Augen zu führen, wie klein sie im Vergleich zum Universum eigentlich sind. Das hilft den Waagen vor allem in den Momenten, in denen die eigenen Probleme gigantisch groß und ausweglos wirken.

Skorpion

Für die Skorpione sind die Nacht der Geister, sowie Allerheiligen und Allerseelen die perfekten Möglichkeiten, um sich der Spiritualität hinzugeben. Denn gerade der Herbst mit seinen dunklen und kalten Nächten ist für sie perfekt, um nach innen zu horchen und immer wieder neue Rituale auszuprobieren, um sich selbst zu finden. Die Skorpione sind stolz auf ihre spirituelle Seite und versuchen mit ihren Erlebnissen immer auch andere davon zu begeistern. Denn für sie hat ihre spirituelle Seite einen großen Vorteil: sie lernen sich selbst intensiver kennen.

Krebs

Auch wenn die Krebse Fans von Logik sind, lieben sie es auch, sich hin und wieder einmal im Übernatürlichen zu verlieren. Spirituelle Rituale und Mythen finden sie enorm interessant und versuchen immer, sie historisch aufzubereiten und zu erklären. Dazu kommt auch noch die enorm empathische Seite der Krebse, die es ihnen ermöglicht, die Stimmungen der Menschen sofort aufzugreifen und Gefühle klar zu verstehen. Es ist diese Achtsamkeit, mit der die Krebse ihre spirituelle Seite gerne ausleben.