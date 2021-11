Okay, wir beginnen von vorne: Taylor Swift hat ihren alten Song „All Too Well“ neu aufgenommen, in dem sie angeblich von der gescheiterten Liebe zu Jake Gyllenhaal singt. Was aber noch viel wichtiger ist: Taylor hat – laut Songtext – ihren Schal vor langer Zeit bei Jake vergessen und er gibt ihn ihr offenbar nicht mehr zurück…

Jetzt hat sich auch eine echte Popikone eingeschaltet, die Gyllenhaal auffordert, den Schal an Taylor zurückzuschicken!

Was lief da zwischen Jake Gyllenhaal und Taylor Swift?

Könnt ihr euch noch daran erinnern, als die wilden Gerüchte die Runde machen, dass Taylor Swift und Jake Gyllenhaal ein Paar sein sollen? Der Auslöser war ein gemeinsamer Auftritt der beiden bei der Comedy-Show „Saturday Night Live“ im Jahr 2010. Ab da ging es richtig ab: Fans wünschten sich offenbar so sehr, dass zwischen Taylor und Jake etwas läuft, dass sie den Gerüchten immer mehr einheizten.

In der Talkshow von Ellen DeGeneres, in der Taylor Swift kurz darauf zu Gast war, dementierte sie die Liebesgerüchte nicht. Für „Swifties“, wie sich die Fan-Community der Sängerin nennt, Beweis genug, dass die beiden ein Paar sind. Und eines Tages bekamen sie dann, was sie unbedingt wollten: Paparazzi-Fotos von den beiden, während eines Spazierganges in New York. Mit dabei war auch Jakes Schwester Maggie Gyllenhaal. Und da Taylor offenbar Thanksgiving mit den beiden verbrachte, hörten die Fans schon die Hochzeitsglocken läuten.

Doch daraus wurde leider nichts. Kurz darauf soll schon alles wieder vorbei gewesen sein. Und Taylor wäre nicht Taylor, wenn sie daraus nicht auch einen Song gemacht hätte, so wie sie das bei all ihren bisherigen Verflossenen gemacht hat. Der Titel: „All Too Well“.

„Ich habe meine Schal im Haus deiner Schwester gelassen“

Schon vor etwa zehn Jahren waren sich die „Swifties“ sicher, dass Taylor Swift in dem fünf-minütigen Song über Jake Gyllenhaal singt, der ihr offenbar das Herz gebrochen hat. Offiziell hat Taylor allerdings nie bestätigt, dass sich der Song um den Schauspieler dreht. Und dennoch klingt der Text sehr eindeutig: „Ich habe meinen Schal im Haus deiner Schwester gelassen und du hast ihn noch immer in deiner Schublade„.

Beweisstück A: Besagtes Paparazzi-Foto an Thanksgiving, auf dem Taylor Swift einen schwarzen Schal trug.

Beweisstück B: Ein weiteres Paparazzi-Foto, auf dem Jake Gyllenhaal (diesmal alleine) den exakt gleichen Schal trägt.

Bisher haben sich die beiden Ex-Liebenden noch nicht dazu geäußert. Doch nachdem Taylor ihr Album „Red“ aus dem Jahr 2012 neu aufgenommen und veröffentlicht hat, erlebt natürlich auch der Song seinen zweiten Frühling und die Debatte, was zwischen den beiden lief und wohin Taylors Winter-Accessoire verschwunden ist, erreicht einen neuen Höhepunkt!

Dionne Warwick: „Gib den Schal zurück“

Jake Gyllenhaal wird indes von Kommentaren überschwemmt, die den 40-Jährigen dazu auffordern, der armen Taylor den Schal zurückzugeben. Jetzt hat sich auch eine echte Pop-Legende in die Debatte eingemischt. Dionne Warwick hat sich den Song offenbar ebenfalls angehört und hält fest zu ihrer Gesangs-Kollegin Taylor Swift.

Auf Twitter schreibt die 80-Jährige: „Wenn dieser junge Mann Taylors Schal hat, sollte er ihn zurückgeben„.

If that young man has Taylor’s scarf he should return it. — Dionne Warwick (@dionnewarwick) November 15, 2021

Die Sängerin setzt sogar noch eins drauf: „Er gehört dir nicht. Pack ihn in ein Paket, ich übernehme die Versandkosten, Jake„. Der hat gesessen!

It does not belong to you. Box it up and I will pay the cost of postage, Jake. — Dionne Warwick (@dionnewarwick) November 15, 2021

Bleibt also abzuwarten, ob sich Jake Gyllenhaal dazu erbarmen kann, den Schal aus seiner Schublade zu kramen und ihn seiner rechtmäßigen Besitzern wieder auszuhändigen…