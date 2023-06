Der Sommer ist endlich da und wir können es kaum erwarten, wieder in den wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch jedes Jahr stellen wir uns dieselbe Frage: Was packen wir in unseren Koffer?

Das haben wir immer dabei.

Passport & Co.

Reisepass? Führerschein? Flugtickets? Bevor es überhaupt losgeht, informieren wir uns über alle nötigen Dokumente, welche wir auf unserer Reise benötigen. Dabei achten wir auch, ob unser Reisepass noch gültig ist oder ob Einreisedokumente nötig sind. Am liebsten schreiben wir dazu eine To-Do-Liste, so behalten wir den Überblick, damit wir ja nichts vergessen.

Rasierer

Endlich ist auch wieder die Strand-Season eröffnet und das bedeutet für uns, dass wir wieder mehr Haut zeigen und dabei auch bei dem Thema Enthaarung nichts dem Zufall überlassen. Damit wir am Ende eine schöne und glatte Haut haben ist ein guter Rasierer besonders wichtig. Uns fällt die Wahl nicht schwer, denn der BIC Click Soleil 5 hilft mit fünf Klingen und Feuchtigkeits-Gleitstreifen mit Aloe Vera Hautreizungen vorzubeugen. Somit steht einer glatten-seidigen Haut nichts mehr im Wege.

Bild: BIC

Sonnencreme

Sommer, Sonne, Strand und Meer! Damit wir nicht mit einem Sonnenbrand nachhause kommen, nehmen wir auch immer eine Sonnencreme mit. Dabei ist es besonders wichtig auf einen hohen Lichtschutzfaktor zu achten, so können wir Vitamin D tanken ohne rot zu werden. Gerade zur Mittagszeit ist die Sonne besonders intensiv und damit wir diese dennoch genießen können, darf der richtige Schutz nicht fehlen. Kleiner Tipp: Sonnencreme mehrmals am Tag verwenden und unbedingt nach dem Baden im Wasser wieder einschmieren.

Kamera

Let’s say cheeeese!!!! Egal ob Selfie-Queen oder Landschaftsfotografin – eine Kamera darf bei uns auf keiner Reise fehlen! Wir wissen, dass im Urlaub die schönsten Fotos entstehen und wir immer wieder gerne auf diese Zeit zurückblicken. Deswegen achten wir darauf, eine gute Kamera zu finden, um damit die Momente einzufangen, die wir für immer festhalten wollen. Ganz wichtig: Ladekabel nicht vergessen!

Nackenhörnchen

Was wir immer dabei haben, ist ein Nackenhörnchen. Gerade nach langen Flugreisen, Reisen im Zug oder Bus empfiehlt es sich immer eines mit dabei zu haben. Nackenhörnchen helfen den Kopf während des Schlafens in einer natürlichen Position zu halten, wodurch Verspannungen vorgebeugt werden können.

