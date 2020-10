Laut dem indischen Gesundheitsministerium hat das Land die Marke von acht Millionen Coronavirus-Fällen durchbrochen. Es ist weltweit die zweithöchste Infektionsrate nach den USA mit 8,8 Millionen Infektionen.

Von 28. Oktober auf 29. Oktober gab es 49.881 Neuinfektionen.

Über 120.000 Tote in Indien

Indien ist nach China das Land mit der größten Bevölkerung. Es ist nun auch das Land, das nach den USA am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Mehr als acht Millionen Infizierte registrierten die indischen Behörden bereits. Insgesamt sind 120.527 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Zuletzt stieg die Zahl der Toten um 517. Die Finanzmetropole Mumbai ist mit mehr als 250.000 Infektionsfällen und über 10.000 Todesfällen die am stärksten betroffene Stadt Indiens. Derzeit gibt es dort täglich etwa 2.000 Neuinfektionen.

Die Corona-Sterberate in Indien ist übrigens eine der niedrigsten weltweit. Allerdings rechnen die Behörden mit einem starken Anstieg der Infektionsfälle nach Diwali, dem wichtigsten religiösen Fest des Landes. Dieses findet am 14. November statt. Übrigens sind mehr als sieben Millionen Menschen in Indien bereits wieder genesen.

Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen

Läden, U-Bahnstationen und Kinos öffnen in Indien langsam wieder und im drittgrößten Bundesstaat Bihar mit einer Bevölkerung von 122 Millionen Menschen wird gewählt. Experten warnen, dass die Menschen weniger Masken tragen und Abstand wahren und befürchten eine neue Welle an Infektionen. Im Juli, August und September war die Zahl der Infektionen in Indien stark angestiegen. Mitte September wurde ein Höhepunkt von mehr als 97.000 Infektionen und 1275 Toten innerhalb eines Tages registriert, seitdem sinkt die Zahl der Neuinfektionen jedoch langsam wieder.