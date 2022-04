Aufmerksamen Bridgerton Zuschauer*innen ist sicher nicht entgangen, dass Queen Charlotte ihre Nase nicht nur in die Angelegenheiten anderer steckt. Was schnupft die da eigentlich, haben wir uns gefragt? Und wo steckt Francesca? Hier sind 4 Antworten zu unseren gängigsten Fragen.

Bei den Sexszenen half den Darstellern ein spielerisches Feature.

1. Was schnupft Queen Charlotte?

Vergesst den Duke, den Viscount und all die Lords und Ladys aus „Bridgerton“. Wenn wir uns ehrlich sind, sticht in der Regency-Serie doch ohnehin eine ganz besonders heraus: Queen Charlotte. Zum Beispiel mit ihren extravaganten Perücken, ihrem Gespür für Skandale oder ihrer Angewohnheit eine merkwürdige braune Substanz die Nase hochzuziehen.

Denn in der zweiten Staffel scheint die Monarchin einer interessanten Sucht zu frönen. Aber was ist das Zeug, dass die Queen mit einem Löffel ständig aus einer kleinen Schachtel holt? Wie die Charlotte-Darstellerin Golda Rosheuvel jetzt bestätigt, scheint es sich bei dem braunen Pulver, tatsächlich um Schnupftabak zu handeln. In der Regency-Ära war das Mittel vor allem in der wohlhabenden Gesellschaft beliebt. Die echte Queen, auf der die Figur von Rosheuvel beruht, soll eine besondere Vorliebe für den rauchlosen Tabak gehabt haben. Ihr Spitzname: „Snuffy Charlotte“. Mehr brauchen wir dazu wohl nicht zu sagen. Am Set wurde übrigens eine Alternative auf Zuckerbasis benutzt.

2. Wo steckt Francesca?

Der Bridgerton Clan besteht aus acht Geschwistern. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth. Bereits in der ersten Staffel fällt aber auf, dass sich eines der Geschwister besonders rar macht. Francesca Bridgerton war gerade mal in einer Episode zu sehen, bevor sie sich zu ihrer Tante nach Bath verabschiedete. Und auch im zweiten Teil ist Francesca auch bei wichtigen Ereignissen auffällig abwesend. Wie Showrunner Chris Van Dusen in einem Interview erzählte, soll der Grund aber nicht das Skript, sondern ein Terminkonflikt mit der Darstellerin gewesen sein. Ruby Stoke war nämlich bis über beide Ohren mit dem Dreh der Netflix-Serie „Lockwood & Co“ eingespannt. Stoke übernimmt in der Serie die Hauptrolle. Und weil dieses Projekt dadurch Vorrang hatte, stellten die Bridgerton-Macher ihren Charakter wieder ins Abseits. Spätestens im sechsten Teil dürfen wir aber mit viel Bildschirmpräsenz von Francesca rechnen. Denn dann liegt der Fokus in der Buchreihe auf ihr.

3. Wie wurden die Sex-Szenen in Staffel 2 gedreht

Die erste Staffel von Bridgerton hat uns mit den zahlreichen Sexszenen regelrecht zum Schwitzen gebracht. In der zweiten Staffel wurden wir Sex technisch leider etwas länger auf die Folter gespannt. Als der Moment dann endlich kam, war er aber in „Bridgerton“ Manier ultra hot. Anthony Darsteller Jonathan Bailey hat jetzt in einem Interview erzählt, wie die realistisch heißen Szenen zustande kamen. „Es ist erstaunlich, wie sich die ganze Industrie weiterentwickelt hat, selbst innerhalb eines Jahres. Es gibt neue Tricks – kleine Kissen – und es ist erstaunlich, was man mit einem halb aufgepumpten Netzball machen kann.“

Ihr fragt euch jetzt, wie das gehen soll? Keine Sorge, Jonathan geht hier noch näher darauf ein. „Wenn zwei Personen eine Sex-Szene drehen, müssen sie drei Barrieren zwischen sich haben, und es gibt bestimmte Handlungen, bei denen ein halb aufgepumpter Netzball Bewegungen ermöglicht, ohne dass sie sich körperlich verbinden müssen.“ Klingt ganz schön sportlich. Zumindest scheinen die Darsteller ihren Spaß daran gehabt zu haben. So erzählt Bailey auch: „Es ist ziemlich albern und wir hatten einige lustige Momente, das hat es weniger unangenehm gemacht.“

4. Warum wird die Hochzeit von Anthony und Kate nicht gezeigt?

Da werden wir in der gesamten zweiten Staffel auf die Folter gespannt, wann Kate & Anthony endlich zueinander finden – und dann wird der verbindende Akt der Hochzeit in der Serie gar nicht gezeigt. Bridgerton-Regisseurin Cheryl Dunye erklärte diese Entscheidung gegenüber Insider und meinte, dass eine Hochzeit bereits auf der Leinwand zu sehen gewesen sei. „Es gab vorher eine große Hochzeit“, sagte Dunye und bezog sich auf die geplante Hochzeit zwischen Anthony und Edwina Sharma (gespielt von Charithra Chandran), Kates jüngerer Schwester. Damit hätten sich die Autoren dafür entschieden, nur eine Hochzeit in die zweite Staffel aufzunehmen. Zudem lassen diverse Einstellungen während der Zeremonie zwischen Kate und Anthony erahnen, wie ihre Hochzeit wohl ausgesehen hätte. „Zwei Hochzeiten in einer Show, die so spektakulär waren, konnte man nicht nacheinander machen“, erklärt Dunye weiter.

