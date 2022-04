Es gibt unzählige Maßeinheiten, um unseren Körper in Zahlen auszudrücken. „TikTok“-Userinnen nehmen diesen Umstand jetzt zum Anlass, um zu zeigen, wie individuell jeder Körper ist. Denn ein neuer Trend soll offenbaren, dass das Gewicht auf der Waage bei verschiedenen Größen und Figuren völlig anders aussehen kann.

Der Trend erhält auf der Plattform großen Zuspruch.

Neuer Trend auf TikTok will weg von Zahlen

TikTok ist nicht nur eine Quelle für unzählige Beauty-Hacks und Tanz-Choreografien. Inzwischen sorgt die App auch dafür, dass wir unsere Einzigartigkeit feiern. Denn so einzigartig wie unsere Persönlichkeit sind auch unsere Körper. Deshalb haben Userinnen jetzt einen neuen Trend ins Leben gerufen, um hervorzuheben, dass kein Frauenkörper dem anderen gleicht. In Videos beschriftet mit dem Text: „Ich habe gehört, wir zeigen jetzt unser Gewicht und zeigen, wie es an verschiedenen Körpertypen aussieht“ verraten Frauen ihr Gewicht und ihre Größe und zeigen ganz offen, wie ihre Körper aussehen.

Das Ziel des Trends ist es, von den gängigen Körpermaßeinheiten wegzukommen und darauf hinzuweisen, dass das gleiche Gewicht auf einer Waage bei unterschiedlichsten Figuren völlig anders aussehen kann. So wollen sie mehr Akzeptanz und Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere Körper zu vielfältig und individuell sind, um sie auf so simple Maßeinheiten wie Kilogramm, Pfunde oder ähnliches zu reduzieren.

„Die Zahl auf der Waage definiert nicht dich oder deinen Wert“

Angefangen hat der Trend damit, dass Frauen mit über 90 Kilogramm für mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft kämpfen wollten. „Ich teile mein echtes Gewicht, um das Gewicht von Frauen über 200 Pfund (ca. 91 kg) zu normalisieren“, so TikTokerin Katie. In der Videobeschreibung fügte sie noch hinzu: „Die Zahl auf der Waage definiert nicht dich oder deinen Wert.“ Das veranlasste viele weitere Frauen dazu, ihrem Beispiel zu folgen und ähnliche Clips auf die Plattform hochzuladen. So kamen auch viele andere Körpertypen hinzu und sorgten für noch mehr Vielfalt.

Die Community ist begeistert und gerührt von der Ehrlichkeit und der Offenheit der Content-Creator. „Ich hatte heute Morgen eine harte Zeit, weil ich so aussah. Aber du bist so schön und hast denselben Körpertyp wie ich, und das hat mir so viel Mut gemacht„, kommentierte eine Userin unter die Videos. Wir sind begeistert von der Idee. Mal wieder ist es ein Beweis dafür, dass Social Media nicht nur schlechte Seiten hat.