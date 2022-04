Eine Fernbeziehung kann äußerst herausfordernd sein. Nicht jeder ist der Situation gewachsen, mehrere Wochen von seinem Liebsten oder seiner Liebsten getrennt zu sein. Aber tatsächlich fällt manchen Sternzeichen eine Beziehung auf Distanz leichter, als anderen.

Wir verraten, welche Tierkreiszeichen besonders gut mit einer Fernbeziehung klarkommen.

Widder

Widder kommen mit einer Beziehung auf Distanz sehr gut zurecht, da sie in einer Partnerschaft sowieso viele Freiheiten benötigen. Der Widder behält am liebsten stets seine Unabhängigkeit. Eine Fernbeziehung ist daher eigentlich perfekt für ihn. Er hat kein Problem damit, sein eigenes Ding zu machen und den Liebsten oder die Liebste einige Zeit lang nicht zu sehen. Und die gemeinsame Zeit ist für ihn dann um so schöner. Das ist das Tolle am Widder, er weiß die kostbaren Momente dann auch zu schätzen. Bleibt nur zu hoffen, dass sein Schatz das ebenfalls so sieht.

Jungfrau

Jungfrau-Geborene sind wie geschaffen für eine Fernbeziehung. Sie sind besonders loyal und haben kein Problem damit, Arbeit in eine Beziehung zu investieren. Trotz Distanz schaffen sie es, ihrem Gegenüber stets Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und auch in schweren Zeiten kann sich der Partner oder die Partnerin auf das Sternzeichen verlassen. Mit der Jungfrau ist eine Fernbeziehung ein Kinderspiel.

Stier

Stiere sind echte Romantiker und schaffen es auch über Kilometer hinweg, das Feuer immer am Lodern zu halten. Führt man eine Fernbeziehung mit einem Stier, kann man sich immer auf kleine Überraschungen gefasst machen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass an einem Tag plötzlich ein riesiger Blumenstrauß vor der Tür steht. Außerdem ist das Sternzeichen mit sich selbst im Reinen und rundum zufrieden. Keine schlechte Voraussetzung für eine Beziehung auf Distanz.