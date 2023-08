Wenn ihr auch zu den genervten iPhone-User:innen gehört, die ihr Zuhause mittlerweile nicht mehr ohne Powerbank verlassen können, dann solltet ihr jetzt unbedingt weiterlesen. Denn offenbar gibt es ein geheimes Setting auf dem Smartphone, das dafür verantwortlich ist, dass der Akku immer schwächer wird.

Meistens reicht ein einziger Klick und die Laufzeit des Handys verlängert sich. Besser spät, als nie!

Dieses iPhone-Setting macht euren Akku so schnell leer

Kommt es euch auch manchmal so vor, als würde ein kleiner Vampir im Gehäuse eures Smartphones sitzen und euren Akku still und heimlich leer saugen? Oder wie sonst sollen wir uns das Phänomen erklären, mit knapp 100 Prozent Akku das Haus zu verlassen und nur wenige Stunden später bereits am Limit angelangt zu sein, während Besitzer:innen von anderen Smartphone-Marken damit prahlen, ihr Gerät vor ein paar Tagen das letzte Mal aufgeladen zu haben?!

Das Problem könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Denn offenbar sorgt vor allem eine bestimmte Einstellung auf dem iPhone dafür, dass der Akku so schnell leer wird. Bereit? Das Zauberwort lautet: „WLAN-Unterstützung“. Eigentlich ja vollkommen logisch. Denn das bedeutet, dass unser Smartphone automatisch auf unsere mobilen Daten zugreift, wenn unsere WLAN-Verbindung zu schwach oder gerade sehr langsam ist. Und wie wir alle wissen, passiert das öfter, als uns lieb ist. Kein Wunder also, dass unzählige Prozente flöten gehen, wenn das iPhone ständig nach der besten Verbindung sucht.

So deaktiviert ihr die Einstellung

Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden: wollt ihr eine längere Akkulaufzeit und eine allgemein bessere Akku-Kapazität? Oder wollt ihr lieber in Sekundenschnelle durchs Netz surfen und dabei keine Zeit verschwenden? Immerhin sind wir mittlerweile schon so ungeduldig, dass es in uns zu brodeln beginnt, sobald eine Seite mehr als eine Sekunde benötigt, um vollständig zu laden. Es liegt also ganz bei euch, was euch schlussendlich wichtiger ist.

Wenn ihr also viel Geduld habt und großen Wert auf euren Akku legt, dann probiert doch einfach, euren WLAN-Assistenten zu deaktivieren. Und so geht’s:

Öffnet „Einstellungen“ und geht in „Mobilfunk“ Scrollt dann bis ans Ende der Seite, vorbei an all euren akkusaugenden Apps Wenn ihr das Feld „WLAN-Unterstützung“ seht und der Regler grün ist, bedeutet das, dass euer Smartphone automatisch zu mobilen Daten wechselt, wenn keine oder eine sehr schlechte Verbindung mit dem WLAN besteht Switcht den Regler kurz und schmerzlos nach links

Jetzt heißt es: abwarten und beobachten, ob euer Akku tatsächlich länger hält.

