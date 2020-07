Gegen die Talkshow der US-amerikanischen Moderatorin Ellen Degeneres werden nun interne Untersuchungen eingeleitet. Diese sollen das Arbeitsklima hinter den Kulissen der TV-Sendung überprüfen.

Denn gegenüber “Buzzfeed” erhoben nun zehn Ex-Mitarbeiter sowie ein Angestellter, der derzeit noch für Ellen Degeneres arbeitet, schwere Vorwürfe gegen die Show.

“Ellen Degeneres-Show”: Ex-Mitarbeiter berichten von Rassismus und Mobbing am Set

Demnach gehe es bei der Show abseits der Bühne sehr toxisch zu. So berichten einige ehemalige Mitarbeiter von rassistischen Äußerungen und Mobbing am Set. Die Vorwürfe richten sich dabei jedoch nicht direkt an Moderatorin Ellen Degeneres, sondern an die drei ausführenden Produzenten der Show, Ed Glavin, Andy Lassner und Mary Connelly. Diese würden das Arbeitsklima “vergiften”, heißt es in dem Bericht von “Buzzfeed”. Zudem sollen die Angestellten teilweise gefeuert worden sein, weil sie eine Beerdigung oder eine Familienfeier besuchten. Andere behaupten dagegen, man hat sie entlassen, weil sie sich aufgrund ihrer gesundheitlichen Lage krankschrieben ließen. Ellen Degeneres soll von dem toxischen Arbeitsklima gewusst, jedoch nichts dagegen unternommen haben. “Sie (Ellen Degeneres) muss echt mehr Verantwortung übernehmen. Wenn sie ihre eigene Show mit ihrem Namen im Titel haben möchte, muss sie sich mehr mit den Dingen beschäftigen, die hinter den Kulissen passieren“, erklärte ein Ex-Mitarbeiter im Gespräch mit Buzzfeed.

In einem Statement äußerten sich die drei ausführenden Produzenten der Talkshow Ed Glavin, Andy Lassner und Mary Connelly mittlerweile zu den Vorwürfen der ehemaligen Angestellten. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst und werde versuchen, es besser zu machen. “Wir sind untröstlich, sollte auch nur eine Person in unserer Familie negative Erfahrungen gemacht haben. Das ist nicht die Mission, die Ellen uns vorgibt”, heißt es weiter in dem Statement.

Interne Untersuchungen über Arbeitsklima starten

Laut Berichten des US-Magazins Variety sollen nach der aufkommenden Kritik an der Show und den schweren Vorwürfen zahlreicher Ex-Mitarbeiter nun interne Untersuchungen eingeleitet werden. Dazu habe die Produktionsfirma Warner Media eine externe Firma beauftragt. Diese soll in den nächsten Wochen ehemalige Angestellte sowie aktuelle Mitarbeiter der Show zu ihren Erfahrungen während der Dreharbeiten befragen.