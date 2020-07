Der August wird für manche Sternzeichen nicht nur aufgrund der Temperaturen heiß. Denn die Liebe hält im kommenden Monat die ein oder andere Überraschung bereit.

Diese Sternzeichen verlieben sich im August 2020:

Schütze

Der Schütze muss im August mit einem ganzen Schwarm an Schmetterlingen im Bauch rechnen. Hals über Kopf wird sich dieses Sternzeichen verlieben. Und dabei muss er nicht einmal jemand Neuen kennenlernen. Denn die Liebe versteckt sich hinter einer alten Bekanntschaft.

Jungfrau

Für die Jungfrau hält der August so einige heiße Flirts bereit. Und ehe sie sich versieht, ist sie auch schon verliebt. So schnell trifft Amors Pfeil das Sternzeichen im Hochsommer. Ob daraus aber auch die wahre liebe wird, zeigt sich erst im Herbst.

Stier

Der Stier öffnet sein Herz diesen Sommer besonders weit. Das zahlt sich ab Mitte August auch wirklich aus, denn die Liebe hält eine besondere Überraschung bereit. Für das Sternzeichen steht Mr. oder Mrs. Right nämlich direkt vor der Tür.

Löwe

Der August ist der Monat des Löwens. Das zeigt sich für das Sternzeichen auch in der Liebe. Denn der sonst so stolze und unabhängige Löwe verliebt sich über beide Ohren in eine besondere Person. Sie zieht im sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg und lässt ihn auf Wolke Sieben schweben.