Wenn das Laub herabfällt und der Nebel durch die Straßen zieht, dann ist das nicht der Vorspann eines Horrorfilms, sondern der Herbstblues, der grüßen lässt. Aber hey Girls, mit der Farbe Orange sagen wir Nein zu herbstlicher Tristesse und Ja zu Lebensfreue und Good Mood! Mit diesen Tipps zeigen wir dir, wie der Herbst zu deiner neuen Lieblingssaison wird!

Farbpracht für Gesicht und Nägel

Du hast bisher geglaubt, Orange ist ein Obst? Diesen Herbst färbt sich neben unserem Obstkorb allerdings auch unsere Make-Up Palette Orange! Wir lieben die kräftige Farbe besonders auf unseren Nägeln, wo sie bei jedem Outfit für ein farbiges Fresh-Up sorgt. Dazu wählen wir einen kräftigen Lippenstift, der ins rötliche Orange geht und wenn wir’s richtig bunt treiben wollen, dann lassen wir auch unsere Lider in der Trendfarbe erstrahlen! Das empfehlen wir besonders jenen Ladies da draußen, die uns mit grünen oder braunen Augen die Köpfe verdrehen, denn dadurch leuchten sie noch mehr.

via GIPHY

Farbupdate für die Herbstgarderobe

Unsere Herbst-Tristesse lässt sich wohl kaum besser vertreiben, als mit einem farbenfrohen und ausdrucksstarken Kleiderschrank-Update. Bei Gerry Weber wird es diesen Herbst besonders leger, mit unkomplizierten, selbstbewussten und weiblichen Looks mit Feelgood-Faktor! Die Farbrange reicht von hellen über erdige Töne, die Must-Haves in Orange haben es uns dabei besonders angetan! Was uns außerdem ziemlich glücklich macht, ist die Tatsache, dass Gerry Weber so viele Teile wie möglich aus recycelten Materialien herstellt. So macht Shopping für neue Trends gleich noch mehr Spaß!

Bild: Gerry Weber

Farbe am Teller

Da das Auge bekanntlich mitisst, finden wir farbenfrohe Gerichte besonders ansprechend. Und was erhellt unser Herbst-Gemüt besser als eine cremige Kürbissuppe? Nagut, vielleicht ein frisches Kürbisrisotto, oder ein Kürbiskuchen, oder Kürbis aus dem Ofen! Oder doch ein dampfender Kürbisstrudel? Du siehst, wir können uns bei dieser kulinarischen Vielfalt gar nicht entscheiden. Eines ist jedenfalls klar, unser Lieblingsgemüse in der kalten Jahreszeit ist der Kürbis. Der stiehlt Süßkartoffel, Karotte und Co. easy die Show und geht gerne eine Liaison mit Orange und etwas Chili ein!

via GIPHY

Decoration is Key

Wenn es draußen kühler wird, verbringen wir wieder viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Daher ist ein gemütliches Zuhause ein absolutes Must-Have, um den Herbstblues zu vertreiben. Also girls, entweder ihr bleibt direkt im Bett und macht es euch mit Netflix und Co. fein, oder ihr schnappt euch alles an Kerzen, Kissen und Decken und richtet euch eure persönliche Wohlfühloase ein! Mit bunten Farbakzenten wird die Ecke umso cozier, und wenn es dann auch noch orange Accessoires sind – Achtung Kitsch-Allert – dann fühlen wir uns beinahe wie auf einer Wolke im Sonnenuntergang.

Bild: Vlada Karpovich // Pexels

„Dufte“ Herbstaccessoires

Ist es nicht herrlich, wenn es im Herbst und Winter anfängt, im ganzen Haus nach Keksen und Duftkerzen zu riechen? We looove! Wenn du es extra heimelig haben willst, dann empfehlen wir dir Orangenschalen nach dem Verzehr auf dem Heizkörper zu trocknen. Die Aromen verströmen dann einen herrlichen Geruch in der ganzen Wohnung. Noch gemütlicher wird es, wenn du eine Orange mit Nelken spickst und sie dann trocknen lasst. Weiters kannst du auch ein paar Tropfen Orangenöl in eine Duftlampe tropfen, Augen schließen und genießen!

via GIPHY