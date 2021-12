Winter is coming: Allerdings nicht in grusliger GOT Leinwand-Manier. Denn das von „Game of Thrones“-Fans mit Spannung erwartete HBO Prequel der Kultserie wurde verworfen. Und das, nachdem der Pilot mit 30 Millionen Dollar abgedreht wurde.

HBO verschwendet Millionen an abgedrehten Pilot für „Game Of Thrones“-Prequel.

Das „Game of Thrones“-Prequel mit Naomi Watts ist abgesagt

Noch bevor Fans wussten, wer am Ende am Thron von Kings Landing sitzen würde, war klar: Die Kultserie „Game of Thrones“ würde eine Fortsetzung bekommen. Ein Prequel, dass tausende Jahre vor der ausgestrahlten GOT Zeit stattfinden würde. Der Sender HBO gab grünes Licht, mit einem Millionen-Budget frei. Hollywood Größen wie Naomi Watts wurden verpflichtet und 2019 soll die Pilotfolge in Nordirland gedreht worden sein. Dann kam Corona und ungeduldige Fans der Serie dachten an Drehverzögerungen.

Wie jetzt aber aus dem Buch Tinderbox: HBOs rücksichtslose Verfolgung neuer Grenzen von James Andrew Miller, hervorgeht, ist das Prequel mittlerweile abgesagt worden. Robert Greenblatt der ehemalige Vorsitzende von WarnerMedia, sagte dem Journalisten und Autor James Andrew Miller in einem Interview: „Sie hatten über 30 Millionen Dollar für einen ‚Game of Thrones‘-Prequel-Piloten ausgegeben, der gerade in Produktion war, als ich dazukam.“

„Das funktioniert einfach nicht“

Nachdem Greenblatt einen Ausschnitt der Episode gesehen hatte, kam es zum Gespräch mit Casey Bloys, dem HBOs Chief Content Officer (dessen Aufgabe es war, „Game of Thrones“ zu beaufsichtigen). Greenblatt äußerte Bloys gegenüber seine Bedenken zu der Produktion: „Und als ich ein paar Monate nach meiner Ankunft einen Ausschnitt davon sah, sagte ich zu Casey: ‚Das funktioniert einfach nicht, und ich glaube nicht, dass es das Versprechen der Originalserie einlöst.‘ Und er hat mir nicht widersprochen, was eigentlich eine Erleichterung war.“

Und damit war das Ende des Prequels besiegelt, bevor es überhaupt begonnen hatte. „Wir haben leider beschlossen, den Stecker zu ziehen“, erklärt Greenblatt weiter. „Es gab einen enormen Druck, es richtigzumachen, und ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte.“ In einer Mitteilung von HBO heißt es: „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, das Prequel zu Game of Thrones nicht in Serie zu bringen. Wir danken Jane Goldman, S.J. Clarkson und der talentierten Besetzung und Crew für ihre harte Arbeit und ihr Engagement.“

House of the Dragon hat grünes Licht

Aber bevor ihr jetzt wutentbrannt „Dracarys!“ (Valyrisch für „Drachenfeuer“) kreischt und damit zumindest vor eurem inneren Auge die Welt in Flammen sehen wollt: Es gibt ein Licht am Ende der Game Of Thrones Fortsetzungen. Die erste Staffel von „House of the Dragon“ gilt als Fixstarter. Der erste Trailer ist da und Stars wie Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Olivia Cooke und Paddy Considine haben sich längst für die Drehs in GOT-würdige Outfits geschmissen. Bereits 2022 können wir die Serie, in der sich alles um das Haus Targaryen drehen wird, streamen.