Sieht so aus, als wären Bella und Edward nicht die einzigen gewesen, die hinter den Kulissen von „Twilight“ heftig miteinander geflirtet haben. Denn die „Twilight“-Stars gestehen jetzt, dass es unter den Vampirgeschwistern so einige Schwärmereien gab.

Hinter den Kulissen war ganz schön viel los!

Ashley Greene erzählt von Schwärmerei für Co-Star

Liebe Twihards und die, die natürlich nie zugeben würden, dass sie früher (oder heute noch) absolute „Twilight“-Superfans waren: Es gibt neue Behind the Scenes News. Denn während Robert Pattinson und Kristen Stewart die Aufmerksamkeit der Medien und Fans rund um die Filme auf sich zogen, gab es am Set wohl noch deutlich mehr Beziehungspotential.

Denn zehn Jahre, nachdem der letzte Teil „Breaking Dawn: Teil 2“ veröffentlicht wurde, gestehen jetzt die Stars, wie es am Set wirklich zuging. Und wenn man den Geschichten glauben darf, gab es da ganz schön viele Flirtereien; ganz besonders in der Cullen Familie. Denn Ashley Greene, die in den Filmen die Alice Cullen spielte, schwärmte für ihren Kollegen Jackson Rathbone, aka Jasper.

„Ich war während der Dreharbeiten sehr in Jackson Rathbone verknallt“, erklärt sie jetzt in ihrem neuen Podcast „The Twilight Effect“. Die Anziehung habe sie schon von Anfang an gespürt. „Bei unserer ersten Begegnung dachte ich: ‚Dieser Typ ist super süß und ein Südstaaten-Gentleman‚. Ich dachte: ‚Oh, okay, ich bin dabei'“, erklärt sie. „Er singt, er hat mir beigebracht, wie man Swing tanzt. Und er sollte meine große Liebe auf dem Bildschirm sein, und ich dachte: ‚Das wird ganz einfach.“

„Harmlose Schwärmerei“ am „Twilight“-Set

Doch obwohl sie im Film ein Paar waren, reichte es hinter den Kulissen wohl nie für die große Liebe. Rathbone habe jedoch von ihrer Schwärmerei gewusst, vermutet die Schauspielerin. Doch: „wenn er es wusste, stand er einfach nicht auf mich“. Doch Ashley betont, dass es eine „harmlose Schwärmerei“ war, die auch nicht allzu lange hielt. Denn nachdem ihre Schwärmerei offenbar nicht erwidert wurde, kam die Schauspielerin darüber hinweg, begann andere Beziehungen und fokussierte sich nur mehr auf die Romanze vor der Kamera.

Doch während Ashley für Jackson schwärmte, übersah sie offenbar, dass ein Kollege währenddessen schwer in sie verliebt war. Denn Kellan Lutz, der in den „Twilight“-Reihe Emmett Cullen spielte, gestand, dass er unglaublich in seine Vampir-Schwester verliebt war. Die beiden wuchsen am Set von „Twilight“ aber eng zusammen.

Für eine Beziehung reichte es aber doch nicht, denn je mehr Zeit Kellan mit Ashley verbrachte, desto enger wurde ihre Freundschaft. „Ich erinnere mich, dass sie schnell zu einem der Jungs wurde“, erinnert er sich. Es war „so einfach, mit meiner Gruppe von Freunden auszukommen. Und dann haben sie immer versucht, sich mit ihr zu verabreden oder so etwas in der Art“, sagte er in „The Twilight Effect“. Zum Glück gab es innerhalb Kellans Freundesgruppe jedoch keine Dates und Beziehungen, was große Dramen verhinderte.

Bei diesem Paar hat es nie gefunkt

Bei all den Flirtereien und Schwärmereien wundert sich Kellan Lutz übrigens bis heute, dass es bei einem On-Screen-Paar nie hinter den Kulissen gefunkt hat. Denn egal, wie eng er und Nikki Reed, die in „Twilight“ seine Freundin Rosalie spielte, auch waren, romantische Gefühle gab es nie, betont er.

„Ich habe mich in ‚Breaking Dawn‘ wirklich in sie als Mensch verliebt, weil wir so viel Zeit zum Reden hatten und sie wirklich etwas ganz Besonderes ist und ein so freundliches Herz hat“, erzählt er. „Ich erinnere mich, dass ich mich mit ihr so verbunden fühlte […] Und ich bin eigentlich überrascht, dass sie und ich während der ganzen Zeit nicht miteinander ausgegangen sind.“ Aber wie heißt es so schön: Alles passiert aus einem Grund. Denn während Nikki seit 2015 mit Ian Somerhalder verheiratet ist, gab Kellan Lutz 2017 seiner Brittany das Ja-Wort. Jackson Rathbone heiratete 2013 Sheila Hafsadi und Ashley ließ sich 2018 mit Paul Khory trauen; die beiden erwarten ihr erstes Kind.

