Mit 17 Jahren wurde Schauspielerin Dascha Polanco erstmals Mutter. Jetzt, 23 Jahre später, ist auch ihre erstgeborene Tochter schwanger. Das macht den „Orange Is the New Black“-Star zu einer jungen Großmutter. Denn Dascha ist gerade mal 40 Jahre alt.

Auf Instagram gibt sie die freudigen News bekannt und schreibt: „Ich wurde befördert!“.

„OITNB“-Darstellerin Dascha Polanco ist bald Oma

Große Freude bei Dascha Polanco! Die Schauspielerin, bekannt durch ihre Rolle der Dayanara Diaz in „Orange Is the New Black“, wird bald eine Oma sein! Und das mit gerade mal 40 Jahren. Wie das möglich ist, fragt ihr euch? Polanco hat ihre erste Tochter Dasany Kristal Gomez zur Welt gebracht, als sie gerade mal 17 Jahre alt war. Mittlerweile ist auch Dasany eine junge Frau und erwartet ihr erstes Kind.

Mit einem Instagram-Post, den ihr hier sehen könnt, verkündet das Mutter-Tochter-Duo die freudigen News. Darauf ist die 23-jährige Dasany mit einer großen Babykugel zu sehen. Mama Dascha hält den Babybauch voller Freude. Dazu schreibt der Schauspielstar: „Ich wurde befördert!“. Die Kleiderfarbe der beiden Frauen verrät dabei auch bereits das Geschlecht des Babys. Tochter Dasany bestätigt die freudige Annahme mit einem weiteren Insta-Post, in dem sie schreibt: „Wir lieben dich schon jetzt bis zum Mond und wieder zurück. Das ist der Countdown bis zu deiner Ankunft, Baby Boy“.

„Ich habe es gehasst, Mutter zu sein“

Dass es Dascha nicht immer leicht hatte, als Teen-Mom über die Runden zu kommen und akzeptiert zu werden, erzählte sie in einem Interview mit Parents Latina. Sie war finanziell nicht gerade stabil und wurde von ihren Mitmenschen teilweise heftig verurteilt. „Einmal sagte der Vater meiner besten Freundin zu mir: ‚Was du da machst, ist einfach nur schrecklich‘. Damit hat er mich vor allen bloßgestellt. Das werde ich niemals vergessen“, so Polanco. Dennoch ließ sie sich nicht davon abbringen, eine gute Mutter zu sein. „Ich wusste, dass mein Leben mit einem Baby viel komplizierter werden würde, aber ich war entschlossen, jedes einzelne Hindernis zu überwinden“, erzählt die heute 40-Jährige.

Dann gestand die Schauspielerin, dass sie in ihrer Studienzeit niemandem sagte, dass sie bereits Mutter sei. „Das hat mich allerdings sehr unsicher gemacht und mein Selbstvertrauen beeinträchtigt“. Irgendwann hat sich Dascha dann doch dazu entschieden, sich jemandem anzuvertrauen – ihrer Psychologie-Professorin. „Ich habe ihr gesagt, dass ich es hasse, Mutter zu sein. Als meine eigene Mutter dann auch noch gestorben ist, hatte ich überhaupt keine Freude mehr daran“. Heute sieht sie die Sache anders. Mit einem neuen Partner hat sie 2008 sogar ein weiteres Kind zur Welt gebracht: Söhnchen Aryam.

Tochter war ebenfalls in „OITNB“ zu sehen

Ob die beiden Kinder von Dascha ebenfalls ins Schauspielbusiness einsteigen wollen? Die Chancen sind definitiv geben! Tochter Dasany hatte bereits mehrere Gastauftritte in der gefeierten Netflix-Serie „Orange Is the New Black“. Darin schlüpfte sie in die Rolle der jungen Dayanara Diaz, da sie ihrer Mutter wirklich verblüffend ähnlich sieht.

Auch für Dascha ging die Karriere nach der Gefängnis-Serie weiter. Sie war in Filmen wie „In the Heights“, „Samaritan“ und „The Irishman“ zu sehen. Und auch in bekannten Serien wie „When They See Us“ und „Pokerface“ spielte Dascha mit. Bei Letzterer sogar an Seite ihrer „OITNB“-Kollegin Natasha Lyonne.