Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln unsere Nase, die Vögel beginnen zu zwitschern – Ganz klar: Der Frühling steht unmittelbar vor der Tür. Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns über die Extraportion Vitamin D, die wir uns beim Spaziergang um den Block, am Balkon oder im Garten holen. Damit wir aber auch innerhalb unserer geliebten vier Wände fit für den Frühling sind, haben wir 5 Tipps parat, mit denen ihr euer Zuhause zu einer frühlingshaften Wohlfühloase umgestaltet. 🌷

1. Altlasten loswerden!

Neue Jahreszeit, neues Glück! Wir atmen tief durch und befreien uns eeeendlich von ungeliebtem Kram und Krempel, den wir jedes Jahr wieder mit uns mitschleppen. Sei es die alte Jeans, die auch in zehn Jahren nicht mehr modern sein wird, nicht mehr verwendete Elektrogeräte oder Schminkzeug das im Bad nur noch als Staubfänger dient! Auch wenn es schwer fällt aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen: Adios bitchachos! Wer sich von ungeliebten Dingen befreit, startet mit einem erleichterten Gefühl in die neue Jahreszeit. Und außerdem: Wenn Altes weg ist, ist endlich wieder Platz für Neues. 😉

2. Frühjahrsputz, aber richtig!

Der alte Krempel ist weg und somit der perfekte Zeitpunkt gekommen, um die eigenen vier Wände wieder richtig auf Hochglanz zu bringen. Da wird gewischt, geschrubbt und poliert was das Zeug hält. Bei unserem alljährlichen Frühjahrsputz vertrauen wir besonders den Produkten des Putzexperten Cif, mit seinen kraftvollen und dennoch sanften Inhaltsstoffen. Doch was tun, wenn die Badezimmer-Armaturen nicht mehr richtig glänzen wollen? Oder die Flecken aus den liebsten Polstermöbel sehr hartnäckig sind? Wenn auch ihr mit eurem Latein am Ende seid: Keine Sorge, ihr seid nicht allein! Laut einer aktuellen Studie von Cif sind sich rund ein Drittel der Österreicher nicht immer ganz so sicher, was die richtige Technik beim Putzen betrifft. Jede Menge Tipps und Tricks rund ums Aufräumen, Pflegen und Putzen liefert die Website www.cleanipedia.at. Reinschauen lohnt sich!

Bild: Unilever / Cif

3. Bring Farbe rein!

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben…nananananaaa…aber psssst: Auch eine neue Wandfarbe in den eigenen vier Wänden kann sich schon fast wie ein neues Leben anfühlen…Naja oder zumindest wie ein neuer Lebensraum. 😉 Wenn alles wieder blitzeblank ist, schreien auch die Wände nach einem Fresh-Up. Zarte Pastelltöne machen sich dabei nicht nur im Frühling gut, sondern sind das ganze Jahr über ein dezenter und erfrischender Anblick. Wer es etwas kräftiger mag, setzt Akzente auf einzelnen Wänden. Wie wäre es beispielsweise mit der Trendfarbe Classic Blue? Oder einer gewagten Tapete mit Palmenmuster? Für was auch immer ihr euch entscheidet: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um neue Farbe ins Eigenheim zu bringen!

4. Es grünt so grün

Yeees, endlich ist sie vorbei, die graue trübe Zeit und Blumen und Pflanzen zeigen sich wieder von ihrer schönsten Seite. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich die Pflanzenpracht nach Hause zu holen oder sich ausgiebig um die bestehenden grünen Lieblinge zu kümmern. Besonders angesagt sind jetzt übrigens üppige Monstera– oder außergewöhnliche Ufo-Pflanzen! Viele Tipps und Tricks rund ums Garteln, Düngen und Zurechtschneiden von Zimmerpflanzen findet man sowieso im Internet. Wer einen eigenen Garten oder Balkon besitzt, sollte die Zeit nutzen und sich zum Beispiel einen kleinen Kräutergarten anlegen. Damit verschönern wir nicht nur unsere Umgebung, sondern können auch in der Küche richtig auftrumpfen. Und wenn ihr nicht unbedingt mit einem grünen Daumen gesegnet seid und euch sogar der Kaktus unter den Fingern wegstirbt, sind Schnittblumen ein guter Ersatz und mindestens genauso schön. Volle Flowerpower voraus! 💚

5. Grande Finale: Die Deko!

Bei kaum etwas Anderem leben wir uns so aus wie beim Dekorieren unseres trauten Heimes. Da muss jedes Steinchen zusammenpassen, die Kerzen wohlig duften und wehe die Farbe der Pölster harmoniert nicht mit dem Sofa… Gerade im Frühling wird es daher Zeit, jeglichen winterlichen und weihnachtlichen Krimskrams in der hintersten Ecke der Abstellkammer zu verstauen und für frischen Wind zu sorgen. Besonders schön finden wir aktuell Naturmaterialien wie Kork oder Rattan kombiniert mit zarten Frühlingsfarben in hellgelb, rosa oder himmelblau. Auch gerade total angesagt: Abstrakte Kunst in dezenten Farbtönen! Dekoglück ich kommeeee!

