Mehrere Frauen haben dem „Sex and the City“-Star Chris Noth mittlerweile sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Jetzt äußern sich auch erstmals die Serienkolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis.

Alle drei veröffentlichten ein Statement zu den aktuellen Geschehnissen.

„Sex and the City“-Stars reagieren auf Chris Noth

Eine Nachricht, die das gesamte „Sex and the City“-Universum zutiefst erschüttert: Dem „Mr Big“-Darsteller wird vorgeworfen, mehrere Frauen vergewaltigt zu haben. Die Serienkolleginnen des 67-Jährigen haben bislang zu den Anschuldigungen geschwiegen. Doch jetzt veröffentlichten Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis ein gemeinsames Statement auf Instagram und Twitter.

„Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth“, so die drei US-Stars. „Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben.“ Dann machen die Schauspielerinnen noch klar, dass sie großen Respekt davor haben: „Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung.“

Unter den Postings haben sich bereits zahlreiche Kommentare gesammelt. Doch während viele den Schauspielerinnen dankbar dafür sind, dass sie auf der Seite der Frauen stehen, kommen von anderen Vorwürfe, dass die Serien-Stars ihren Kollegen sofort verurteilen, „obwohl noch nichts bewiesen ist“.

Vorwürfe von mehreren Frauen

Mittlerweile sind es drei Frauen, die schwere Anschuldigungen gegenüber Chris Noth erhoben haben. Wie der Hollywood Reporter vor wenigen Tagen bekannt gab, sollen sich zunächst zwei Frauen gemeldet haben, die Noth offenbar in den Jahren 2004 und 2015 sexuell genötigt haben soll. Später meldete sich dann noch eine dritte Betroffene, die der Schauspieler 2010 belästigt haben soll.

Und auch seine Schauspielkollegin Zoe Lister-Jones hat ein übergriffiges Verhalten seitens Chris Noth bestätigt. „In meinen Zwanzigern arbeitete ich in einem Club in New York, der Chris Noth gehörte, und bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen er auftauchte, war er durchweg sexuell unangemessen gegenüber einer anderen weiblichen Promoterin.“ Lister-Jones habe außerdem mit Noth während eines Gastauftritts in der Serie „Law and Order“ zu tun gehabt.

Der Schauspieler selbst bestreitet die Vorwürfe jedoch.

Berufliche Folgen für Noth

Die Vergewaltigungsvorwürfe haben bereits jetzt heftige Konsequenzen für Chris Noth. Seine Agentur A3 Artist Agency ließ ihn fallen. Der Heimtrainer-Hersteller Peloton hat seinen Werbespot mit Chris Noth zurückgezogen, der nach der ersten Folge von „And Just Like That“ durch die Decke ging. Und auch der geplante Verkauf von Noths eigener Tequila-Marke Ambhar findet vorerst nicht statt.

Das war aber noch nicht alles: Universal Television und CBS reagierten ebenfalls auf die Vorwürfe. Chris Noth wird „ab sofort keine weiteren Folgen“ der neuen Serie „The Equalizer“ mehr drehen, wie in einem gemeinsamen Statement zu lesen ist. Der Schauspieler ist nur noch in der kommenden Episode zu sehen, der Rest läuft ohne den 67-Jährigen.