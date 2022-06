Am Dienstagnachmittag wurde Travis Barker in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert. Nun gibt es Updates zu seinem Gesundheitszustand. Denn bis jetzt war unklar, woran der Schlagzeuger erkrankt ist. Wie eine Quelle TMZ verraten hat, wurde Travis wegen einer Pankreatitis, also einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse, im Krankenhaus behandelt.

Momentan soll er sich nach der Behandlung im Krankenhaus erholen.

Gesundheitsupdate: Das fehlt Travis Barker

Der Blink-182-Star versetzte seine Fans am Dienstag in große Sorge. Der 46-Jährige wurde am Dienstag nämlich auf einer Trage in ein Krankenhaus eingeliefert – der Grund dafür, war bisher jedoch unbekannt. Ehefrau Kourtney Kardashian wich ihm jedenfalls keine Sekunde von der Seite. Auch seine Tochter Alabama wirkte höchst besorgt und bat ihre Follower deshalb in ihrer Instagram-Story sogar darum, für ihren Vater zu beten.

Doch jetzt gibt es endlich Updates zum Gesundheitszustand des Musikers. Wie TMZ herausgefunden haben will, soll Travis an einer Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse) leiden, die von seiner Magenspieglung hervorgerufen worden sein soll. Typisch für eine Pankreatitis sind Symptome wie Übelkeit, starke Magenschmerzen und Erbrechen.

Wie die Quelle des US-Portals TMZ berichtet, sei Travis allerdings schon wieder stabil, nachdem er inzwischen behandelt wurde. „Er liegt nicht auf der Intensivstation und erholt sich jetzt auf einer normalen Etage“, so ein Insider.

Diagnose noch nicht offiziell bestätigt

Offiziell bestätigt wurden die Updates von Travis Familie allerdings noch nicht. Bisher haben sich weder seine Frau Kourtney noch seine Tochter Alabama zu seiner Diagnose geäußert. Dennoch wissen sie die Anteilnahme und die Sorge ihrer Fans und Follower zu schätzen. In ihrer Instagram-Story bedankte sich unter anderem Tochter Alabama bei ihren Followern für ihre lieben Nachrichten. „Vielen Dank für all die Gebete und die Liebe, ich schätze euch und liebe euch alle“, schreibt sie unter ein Bild, auf dem ihre Hand und die ihres Vaters zu sehen sind.

Bild: alabamaluellabarker / Instagram

Auch Stieftochter Atiana aus seiner Ehe mit Shanna Moakler bedankte sich in ihrer Insta-Story über die süßen Nachrichten der Fans. „Vielen Dank für die vielen Liebesbekundungen und Gebete, die uns in dieser Zeit erreichen. Sie werden gehört, gefühlt und gewürdigt“, schreibt Atiana.

Bild: atianadelahoya / Instagram

Wann sich Travis oder Kourtney öffentlich zu seinem Gesundheitszustand äußern werden, ist wahrscheinlich nur mehr eine Frage der Zeit. Aber im Moment steht seine schnelle Genesung an erster Stelle.