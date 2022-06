Macht euch schon mal warm für die nächste Laufrunde. Denn eine neue Studie besagt: Leute, die regelmäßig lange laufen, erleben viel eher Orgasmen. Zudem sollen diese ziemlich heftig ausfallen.

Unsere neueste Motivation in Sachen Sport: wilde Höhepunkte!

So beeinflusst Laufen unsere Orgasmen

Ladies, was haltet ihr von Joggen? Es soll ja immerhin unsere Abwehrkräfte steigern, super gut fürs Herz-Kreislauf-System sein und obendrein noch jede Menge Kalorien verbrennen. Überzeugt euch nicht? Na vielleicht tut es eine neue Studie von israelischen Forschern der Ben-Gurion-Universität, die eben im International Urogynecology Journal veröffentlicht wurde. Diese besagt, dass Laufen Frauen zu intensiveren Orgasmen verhelfen kann. Die Krux an der Sache – der Weg ist das Ziel, denn es sollten schon Langstrecken sein. Je länger du also beim Laufen durchhältst, umso heftiger wird das große „Oh und Ah“ ausfallen.

Für die Studie wurde das Sexualleben von 180 Frauen unter die Lupe genommen, die regelmäßig – also mindestens einmal pro Woche – joggen. Um herauszufinden, welche Auswirkungen laufen tatsächlich auf erlebte Orgasmsen hat, wurde die Studienteilnehmerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe lief für die Studie alle 7 Tage mehr als 19 Kilometer, die anderen weniger als 19 Kilometer. Das spannende Ergebnis: die Langstreckenläuferinnen hatten eine um 28 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, beim Sex zum Höhepunkt zu kommen. Zudem waren die Orgasmen um ein Drittel intensiver als jene der Kurzstreckenläuferinnen.

Workout mit Happy Ending

Das Ergebnis dürfte, wie die Forscher meinen, auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. „Unsere Studie ergab, dass Frauen, die am meisten liefen, intensivere Orgasmen erlebten. Das könne durch eine bessere Durchblutung der Klitoris, eine bessere Funktion der Beckenbodenmuskulatur, ein besseres Selbstwertgefühl und Körperbewusstsein, oder eine Kombination all dessen erklärt werden“, so die Studienleiter Shanny Sade gegenüber „The Sun“. Alles klar, dann nichts wie ran an die Laufschuhe!