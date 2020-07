Vor knapp zwei Wochen wurden Barbara Meier und ihr Ehemann Klemens Hallmann erstmals Eltern einer kleinen Tochter. Wie zufrieden sie mit dem neuen Mama-Dasein ist, stellte die Ex-GNTM-Kandidatin nun via Instagram klar.

Unter ihrem Bild, dass sie anlässlich ihres Geburtstages auf der Social-Media-Plattform teilte, erklärte sie ihren Fans dabei, dass sie das schönste Geschenk bereits seit ein paar Tagen in den Armen halte.

“Das schönste Geschenk”: Barbara Meier schwärmt auf Instagram von ihrer Tochter

Barbara Meier scheint aktuell nicht glücklicher sein zu können. Denn vor etwa zwei Wochen begrüßten sie und ihr Ehemann Klemens Hallmann mit Tochter Marie-Therese ihr erstes Familienmitglied. Zu ihrem 34. Geburtstag veröffentlichte das Model gestern (26. Juli) ein Bild auf Instagram, das sie auf einer Treppe zeigt. Umgeben von zahlreichen Blumensträußen und einem Luftballon mit der Zahl 34 strahlt die Ex-GNTM-Kandidatin in die Kamera. In ihrer Hand hält sie dabei einen Luftballon in der Form eines Herzens. Unter dem Geburtstagsfoto richtete sie zudem süße Worte an ihre Freunde und schwärmte unter anderem von ihrer kleinen Tochter. “Danke an all meine Freunde für die süße Überraschung!”, schreibt die 34-Jährige unter dem Bild. Wie Barbara allerdings weiter erklärt, habe sie eigentlich überhaupt kein Geschenk gebraucht. Denn ihr schönstes Geschenk halte sie bereits seit ein paar Tagen im Arm, so das Model.

Erste Schwangerschaft

Im Februar dieses Jahres verkündete die 33-Jährige ihre erste Schwangerschaft mit einem Bild auf Instagram. Auch das Geschlecht dfes Babys verriet das Paar via Social Media. Das Model ist seit April 2016 mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann liiert. Die beiden lernten sich über einen gemeinsamen Freund kennen, bis es schließlich zwischen ihnen funkte. Am 1. Juni 2019 gaben sich Barbara und Klemens in Venedig das Ja-Wort.