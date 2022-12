Weihnachten ohne Geschenke ist nur der halbe Spaß – zumindest für manche Sternzeichen. Denn sie übertreiben es jedes Jahr aufs Neue mit den Weihnachtsgeschenken.

Das Shoppen macht ihnen einfach zu viel Spaß!

Krebs

Krebse gehören zu jenen Menschen, die ihre Gefühle oft verstecken. Denn sich zu öffnen, fällt ihnen im Leben schwer. Auch bei ihren engsten Vertrauten! Ein Weg, wie sie ihre Emotionen und Liebe jedoch zeigen können ist durch das Geschenke geben – und das leben sie vor allem an Weihnachten in vollen Zügen aus.

Denn mit ihren Weihnachtsgeschenken wollen die Krebse ihren Liebsten zeigen, wie viel sie ihnen bedeuten und dass sie sich für ihr Leben interessieren. Sie neigen also zu extrem aufmerksamen und sentimentalen Geschenken! Zückt schon einmal die Taschentücher!

Wassermann

Wassermänner lieben Shoppen. Sie stöbern gerne durch die Geschäfte, suchen nach Schnäppchen und verbringen Stunden in Einkaufszentren. Am liebsten kaufen sie aber für andere ein – ganz besonders, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Denn dann fühlt es sich auch nicht so an, als würden sie mit ihrem stundenlangen Shoppen Schaden für ihr Bankkonto anrichten – viel eher halten die Wassermänner den Ausflug dann für eine gute Tat. Die Sachen sind ja schließlich für ihre Liebsten! Da verfallen die Wassermänner schon schnell in einen Shoppingrausch und kaufen statt einem Geschenk gerne einmal eine Wagenladung voll!

Löwe

Für die Löwen hängt das Geschenke geben auch stark mit dem eigenen Image zusammen. Denn das Tierkreiszeichen will mit seinen Weihnachtsgeschenken nicht nur Freude bereiten, sondern auch beeindrucken. Sie wollen allen beweisen, wie kreativ und aufmerksam sie sind und greifen dafür auch gerne einmal tiefer in die Tasche! Wer einen Löwen im nahen Umfeld hat, sollte sich also auf ziemlich extravagante Geschenke vorbereiten!

Nur eines wünschen sich die Löwen im Gegenzug: eine große – und vor allem glückliche – Reaktion. Denn für das Tierkreiszeichen zählt am Schluss immer, ob das Geschenk auch so angekommen ist, wie sie es sich vorgestellt haben!