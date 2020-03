Ab und zu mal zu spät kommen, ist ja kein Problem. Doch wenn es immer passiert und die Person einfach total unzuverlässig ist, dann kann das schon ziemlich belastend für eine Freundschaft oder Beziehung sein. Vielleicht ist aber auch das Sternzeichen daran schuld.

Denn besonders schlimm ist es bei diesen vier Sternzeichen. Auf sie kann man sich einfach nicht verlassen.

Fische

Vor allem, wenn es darum geht, sich an eine Verabredung zu halten und pünktlich zu sein oder überhaupt zu kommen, sind Fische echt total unzuverlässig. Und obwohl sie wissen, dass ihre Freundschaften darunter leider, schaffen sie es einfach nicht etwas daran zu ändern. Stattdessen vermeiden sie die Konfrontation und riskieren sogar, den Menschen ganz zu verlieren.

Schütze

Dieses Sternzeichen ist bekannt dafür, dass es seine Freiheit liebt. Und dazu gehört eben auch, dass sich der Schütze nur ungern von Pflichten und Verantwortung einschränken lässt. Gerade deshalb gilt er oft als ziemlich unzuverlässig. Sei es nur ein einfaches Treffen mit Freunden oder eine wichtige Verabredung mit dem Partner – bevor er sich eingeengt fühlt, sagt er beinhart ab. Doch irgendwann werden seine Liebsten da leider nicht mehr mitmachen…

Widder

Auch der Widder zählt zu den unzuverlässigen Sternzeichen. Denn er stellt sich selbst immer an erste Stelle. Wenn er also ein Ziel verfolgt, dann will er das auch erreichen und dabei vergisst er schnell mal auf sein Umfeld, andere Verpflichtungen und Verabredungen. Das ist zwar einerseits gut, kann in manchen Situationen andererseits aber für einige Probleme sorgen. Vor allem dann, wenn Freundschaften und Beziehungen deswegen auseinandergehen. Mit seiner sympathischen Art schafft er es meist aber wieder, die Wogen zu glätten.

Zwilling

Zwillinge lieben das Abenteuer und die Freiheit. Sie wollen ständig neue Dinge entdecken und Leute kennenlernen. Mit ihrem Kopf sind sie oft in den Wolken und irgendwie ziemlich verträumt und deshalb vergessen sie auch so einiges. Zuverlässigkeit ist nicht unbedingt die größte Stärke dieses Sternzeichens. Denn Zwillinge lassen sich leicht ablenken und strudeln von einer Sache zur nächsten.