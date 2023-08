Eigentlich ist Scooter Braun einer DER Topmanager in Hollywood. Doch in den letzten Tagen scheint seine Karriere einen Einschnitt zu bekommen. Denn gleich mehrere Superstars beenden ihre Zusammenarbeit mit dem Manager angeblich.

Online wird eifrig gemunkelt, was denn dahinter stecken könnte.

Warum verlassen alle Scooter Braun?

Ariana Grande, Demi Lovato, Idina Menzel. Drei Hollywood-Superstars, die bisher eines gemeinsam hatten. Manager Scooter Braun. Denn der 42-Jährige machte sich in Hollywood einen Namen als Manager der Superstars. Zumindest bis jetzt. Denn in den vergangen Tagen folgt plötzlich die Überraschung: die drei Superstars beenden angeblich ihre Zusammenarbeit mit Braun und seiner Firma SB Projects. Und das nach mehreren Jahren.

So arbeiteten Ariana Grande und Scooter Braun zehn Jahre lang zusammen. Zwischenzeitlich wurde die Zusammenarbeit beendet, jedoch wieder aufgenommen. Doch jetzt scheint es zwischen den beiden vorbei zu sein. „Sie sind befreundet, aber sie ist über ihn hinausgewachsen und freut sich darauf, in eine andere Richtung zu gehen“, erklärt eine Quelle gegenüber „People“. Auch Demi reichte es offenbar nach vier Jahren.

Und damit noch nicht genug. Denn auch die Beziehung zwischen Braun und seinem Schützling Justin Bieber soll anscheinend nicht mehr so rosig sein. So sollen die beiden seit Monaten nicht mehr miteinander gesprochen haben, schildert eine Quelle etwa exklusiv gegenüber „People“. Zwar sei Braun noch immer sein Manager, doch es gibt Probleme. „Justin hat in den letzten sechs Monaten an seiner neuen Platte gearbeitet. Scooter und SB Projects haben nicht eine einzige Session angesetzt oder irgendetwas für diese [neue] Platte gemacht“, so die anonyme Quelle. „Die Beziehung mit Scooter hat sich erledigt.“ Bieber und Braun arbeiten zusammen, seitdem Bieber 13 Jahre alt ist. Dass es also so sehr zu krachen scheint, schockt viele online.

Social Media sucht nach Hintergründen

Sie versuchen jetzt herauszufinden, was denn passiert ist und warum plötzlich alle Scooter Braun den Rücken zukehren. „Was ist hier los?“, fragen sich manche User online. „Mich würde es nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen richtig schlechte Presse über Scooter herauskommt“, schreibt eine andere Nutzerin. Denn viele sind sich sicher: irgendetwas muss passiert sein. Warum sonst sollten alle gleichzeitig gehen?

Now Ariana too? What is happening??? I wouldn’t be surprised if some really bad press comes out about Scooter in the coming days/weeks. Looks like they are all jumping ship so they don’t go down with him!!! — Kel Bel (@notkelbel) August 22, 2023

Lmao he had to have done something to be losing big clients like that. Whatever they say he did.. he did that shit. — Dani ✨ (@DValentinaXo) August 22, 2023

Eine ganz bestimmte Fangruppe zelebriert jedoch den vermeintlich drohenden Untergang des Hollywood-Moguls: die Swifties. Zur Erinnerung: Taylor Swift und Scooter Braun lieferten sich einen öffentlichen Streit, als dieser Taylors ehemaliges Musiklabel Big Machine Records und damit die Master Recordings ihrer ersten sechs Alben kaufte. Swift kritisierte, dass sie von ihrem ehemaligen Label und dessen Chef Scott Borchetta keine faire Chance bekommen hatte, die Rechte selbst zu kaufen. Als Konsequenz nahm Taylor in den vergangenen Jahren all ihre ersten Alben neu auf und veröffentlicht sie als (Taylor’s Version) neu. Für viele von Taylors Fans ist Scooter dadurch nicht gerade einer ihrer Lieblinge. Immer wieder lästern sie online über den Manager; der angebliche Zusammenbruch seines Imperiums erfreut sie dementsprechend. „Ein Sieg für Taylor“, schreibt etwa ein User.

At the end of the day, taylor swift’s karma has ruined whole kanye west’s insanity, kim karsashian's marriage, justin bieber, big machine, demi lovato and now scooter braun’s whole career as a manager pic.twitter.com/ecmz03KSwh — mehreen⁷ ˙ᵕ˙ ʟᴀʏᴏ(ꪜ)ᴇʀ (@taytanniess) August 22, 2023

Anonyme Quellen dementieren Gerüchte rund um Scooter Braun

Einen richtigen Durchblick hat in all dem Chaos übrigens scheinbar niemand. Denn offizielle Statements zu beendeten Zusammenarbeiten gibt es keine. Jegliches Management-Aus kam bisher nur über Insider und anonyme Quellen. Und während online das absolute Chaos ausbricht, scherzt Scooter Braun über die Situation. Mitten in dem Medienwirbel postet er auf X nämlich: „Breaking News… Ich manage mich nicht mehr selbst.“ Weitere Insiderquellen dementieren währenddessen, dass Ariana Grande Braun wirklich verlässt, während wieder andere behaupten, dass Scooter sich einfach mehr und mehr aus dem Daily Business als Manager zurückziehe.

Ihnen zufolge wolle sich der 42-Jährige so nämlich auf seine Rolle als CEO der südkoreanischen Unterhaltungsfirma HYBE America konzentrieren. „Alle Klienten von Scooter Braun sind unter Vertrag und die Verhandlungen laufen schon seit einigen Monaten, da Scooter in seine größere Rolle als CEO von HYBE America eintritt“, so eine Quelle gegenüber „Variety“. „Die Leute verbreiten Gerüchte, die auf dem basieren, was sie wissen, aber sie sind falsch. Scooters Team bei SB Projects kümmert sich immer noch um Justin und Ariana, während sie daran arbeiten, wie diese neue Struktur aussieht.“ Was am Ende wirklich stimmt, wird sich wohl in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Schließlich hoffen Fans weiterhin auf offizielle Statements von den Promis persönlich!