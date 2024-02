Nicht mehr lange, und dann ist er wieder da: Der Valentinstag. Einige Menschen markieren sich diesen Tag im Kalender ganz groß. Sie wollen das Fest der Liebe gemeinsam mit ihrem Lieblingsmenschen zelebrieren. Werfen wir dafür einen Blick in die Sterne: Denn es gibt Sternzeichen, die zu Valentinstag überraschend beschenkt werden möchten.

Welche drei Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Fische

Fische sind DIE absoluten Romantiker:innen unter allen Sternzeichen. Wenn sie sich nach etwas in der Liebe sehnen, dann ist es eine tiefe emotionale Bindung zu ihrer Partnerin oder zu ihrem Partner. Der Valentinstag ist für dieses Tierkreiszeichen übrigens schon lange Zeit vorher im Kalender eingetragen. Auch wenn es Fische nicht immer zugeben, sind sie an Valentinstag für jede Überraschung zu haben! Es muss nichts Großes sein, wichtig ist, dass es von Herzen kommt. Kleiner Tipp: alles was handgemacht ist und Kreativität erfordert – LIEBEN sie.

Krebs

Kaum hat Amors Pfeil den Krebs getroffen, schwebt das Tierkreiszeichen auch schon auf Wolke sieben. Auch die emotionalen Krebse freuen sich auf den Valentinstag. Für sie gibt es nichts schöneres, als diesen Tag gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zu verbringen. Was für andere vielleicht kitschig erscheinen mag, etwa wie rote Rosen, ist das Traumgeschenk dieses Sternzeichens für den Valentinstag. Am besten überrascht ihr Krebse mit einem Candle Light Dinner und Rosen, denn damit könnt ihr ihnen eine große Freude bereiten. 😉

Schütze

Schütze-Geborene zeigen sich in der Liebe von einer besonders leidenschaftlichen Seite. Dieses Sternzeichen ist immer mit dem Herzen bei der ganzen Sache und erweist sich als treue Seele in der Liebe. Valentinstag hat eine besondere Bedeutung für sie: An diesem Tag möchten sie mit kreativen und ausgefallenen Ideen von ihrer Partnerin oder ihrem Partner überrascht werden.