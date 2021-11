Britney Spears schwebt gerade auf Wolke sieben. Zu Recht, denn der jahrelange Vormundschaftsstreit hat nun endlich ein Ende. Auf jeden Fall ein Grund zum Anstoßen. Und so genießt die 39-Jährige ihre neu gewonnene Freiheit:

Für sie seien es gerade die kleinen Dinge im Leben, die sie nun wirklich zu schätzen weiß.

Britney Spears feiert nach 13 Jahren Vormundschaftsstreit

Sie habe lang genug gewartet, schreibt die 39-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Zur Feier ihres Sieges habe sie Champagner getrunken. „Ich habe gestern Abend im schönsten Restaurant, das ich je gesehen habe, mein erstes Glas Champagner getrunken“, so die Pop-Prinzessin. Sie ist wirklich dankbar für alles, was ihr Anwalt Matthew Rosengart für sie getan habe. Dank ihm hätte sich ihr Leben um 180° gedreht, dafür werde sie ihm auf ewig etwas schuldig sein. Auch der #freebritney-Bewegung kann sie nicht genug danken. „Was für ein Anblick, so viele Menschen zu sehen, die meinen Sieg feiern. Ich liebe meine Fans so sehr“, die „Toxic“-Interpretin kann ihr Glück noch kaum glauben.

Nach Vormundschaftsstreit für andere einsetzen

Nach ihrer wieder erlangten Freiheit möchte sie sich jetzt für andere Betroffene engagieren und sich für Menschen „mit echten Behinderungen und echten Krankheiten einsetzen“, erzählt sie in einem ihrer jüngsten Videopostings auf Instagram. Sie wisse, wie es ist, entmündigt zu werden. Deshalb hoffe sie, dass ihre Geschichte etwas bewirken und das korrupte System verändern könne. In den letzten Tagen sei sie oft gefragt worden, wie sie ihre Freiheit nun auskosten werde. Aber ihre Wünsche bleiben diesbezüglich sehr bescheiden. „Ich bin einfach nur dankbar, ehrlich gesagt: Dafür, dass ich die Schlüssel für mein Auto habe, dass ich unabhängig bin und mich als Frau fühlen kann. Dass ich eine Bankkarte habe und dass ich zum ersten Mal Bargeld sehe, dass ich Kerzen kaufen kann“, so der Popstar. Es seien die kleinen Dinge im Leben, die sie derzeit genieße.

Britney Spears möchte sich Kinderwunsch erfüllen

Schon bei der Anhörung zum Vormundschaftsstreit im Sommer ließ Britney anklingen, dass sie sich schon länger ein weiteres Kind wünsche. Die Vormundschaft erlaubte ihr es allerdings nicht, sich diesen Herzenswunsch zu erfüllen. Doch mit ihrer neu errungenen Freiheit könnte sie den Kinderwunsch nun angehen. Auf jeden Fall machte sie den Wunsch in einem neuen Posting auf Instagram erneut zum Thema. „Ich denke darüber nach, noch ein Baby zu bekommen“, schreibt die „Circus“-Interpretin in die Caption des Beitrags. Bleibt nur noch die Frage, wie ihr Verlobter Sam Asghari zu ihren Familienplänen steht.