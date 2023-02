Viele Menschen tragen großen emotionalen Ballast mit sich herum. Alte Wunden, die sie quälen und einfach nicht heilen wollen. Doch für diese drei Sternzeichen hat das Horoskop jetzt gute Nachrichten. Denn diese Tierkreiszeichen werden den Schmerz im Februar 2023 endlich los.

Diese drei Tierkreiszeichen können ihre Sorgen nach langer Zeit loslassen.

Löwe

Schon jahrelang akzeptierte der Löwe das Verhalten eines geliebten Menschen. Und das, obwohl er ihm immer wieder aufs Neue wehgetan hat. Im Februar 2023 kann das Sternzeichen endlich die Reißleine ziehen. Denn er hat kein Verständnis mehr für die Kränkungen, die er in der Vergangenheit immer wieder aushalten musste. Jetzt kommen erstmal schmerzhafte Gefühle hoch. Doch mit der Zeit wird der Schmerz erträglicher und verschwindet.

Skorpion

In den letzten Monaten war es nicht leicht für den Skorpion. Er stand oft neben sich und wusste nicht, wohin mit seinem Schmerz, der sich über Jahre angestaut hat. Das ging sogar so weit, dass er noch nicht einmal richtig Freude empfinden konnte. Doch der Februar bringt nun endlich die nötigen Veränderungen mit sich, die dem Skorpion bisher gefehlt haben. Das Sternzeichen merkt, wie seine alten Wunden endlich wieder zusammenwachsen.

Schütze

Der Schütze konnte bisher nicht mit einer seiner alten Beziehungen abschließen. Jede neue Beziehung scheiterte daran, dass er noch an seinem/seiner Ex hing. Doch ein Schlüsselmoment wird jetzt alles verändern. Endlich findet der Schütze Frieden damit, wie die Beziehung geendet hat. Er verliebt sich aufs Neue, lässt sich fallen und es fühlt sich richtig an. Das Tierkreiszeichen verliert seine Angst, verletzt zu werden.