Dating im echten Leben müssen wir jetzt aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation hinten anstellen. Singles steigen jetzt besser auf Online-Dating um. Und auch dabei kann man sich verlieben!

Diese drei Sternzeichen treffen beim Online-Dating in der Quarantäne nämlich tatsächlich ihre große Liebe.

Steinbock

Der Single-Steinbock ist längst bereit für die große Liebe. Bislang hat er seine Freizeit und sein Privatleben zugunsten seines Jobs allerdings immer hinten angestellt und sich wenig um sich selbst gekümmert. Doch im Home Office und der Selbstisolation gibt es nun auch für den Steinbock etwas andere Prioritäten. Und da kommt Online-Dating genau richtig für ihn. Dieses Sternzeichen liebt es, sich zum Video-Date mit dem Tinder-Match zu verabreden, um gleich mal zu Beginn abzuchecken, ob das passen könnte. Und genau so trifft er auch auf seine große Liebe. Vorerst zwar nur virtuell, doch auch dabei kann man viel über den anderen erfahren und sich richtig gut kennenlernen. Und die Vorfreude auf ein richtiges Treffen ist umso schöner. Egal, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, für den Steinbock wird das auf jeden Fall noch ein richtig schönes Jahr!

Fische

Auch die Fische-Singles blühen beim Online-Dating zu richtig auf. Dieses sonst eher schüchterne Sternzeichen hat Tinder & Co plötzlich für sich entdeckt und hat Spaß an der Sache. Zunächst eigentlich völlig ohne Erwartungen trifft der Fisch dann aber plötzlich jemanden ganz besonderen beim Online Dating. Diese virtuelle Verbindung ist so aufregend wie schon lange nicht mehr und der emotionale Fisch lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Die aktuelle Situation und Krise verbindet und bringt die emotionale Seite vieler Menschen hervor. Etwas, das sich der Fisch schon immer gewünscht hat und beim Online-Dating nun gefunden hat.

Stier

Der eigentlich eher unabhängige und freiheitsliebende Schütze entdeckt während der Coronavirus-Krise in der Selbstisolation plötzlich seine weiche Seite und ist endlich bereit für etwas Ernstes. Und was bleibt da jetzt anderes übrig, als Online-Dating. Er hätte es selbst nie für möglich gehalten, aber dort wird er tatsächlich fündig und matched mit seiner großen Liebe. Der große Vorteil für den Stier: weil er sich nicht gleich mit der Person treffen kann, gibt es die Möglichkeit das ganze als einen One Night Stand abzustempeln erst gar nicht. Jetzt muss man sich richtig kennenlernen und miteinander reden. Und genau das ist es, was der Stier schon lange Zeit gebraucht hat, um sich emotional endlich zu öffnen.