Gestern Abend wurden US-Rapper Kanye West und Ehefrau Bianca Censori bei einem Champions-League-Spiel in Mailand gesichtet. Dabei sorgte das Outfit von Kanye West für ordentlichen Gesprächsstoff auf Social Media. Der Grund: sein gesamtes Gesicht war mit einer schwarzen Gesichtsmaske bedeckt.

Auf der Plattform X diskutieren zahlreiche User:innen über das außergewöhnliche Outfit des Stars.

Kanye West zeigt sich mit einem besonderen Outfit in Mailand

Bei dem gestrigen Fußball-Auftakt, Inter Mailand gegen Atlético Madrid, befanden sich unter den Zuschauer:innen auch zwei Berühmtheiten aus den USA: Kanye West und seine Frau, Bianca Censori. Während es sich das Celebrity-Paar auf den Mailender-Tribünen gemütlich machte, waren alle Augen auf den US-Rapper gerichtet. Und das nicht ohne Grund, denn sein außergewöhnliches Outfit sorgt wieder einmal für ordentlichen Gesprächsstoff! Auch die wohl bekannteste Instagram-Page für alle Fußball-Lovers, 433, teilte ein Foto von Kanye West mit seinem auffallenden Look und gab dort bekannt, dass auch er das Spiel vor Ort mitverfolgt.

Der 46-Jährige zeigte sich in einem All-Black-Outfit mit einer schwarzen Kapuzenjacke, die er über seinen Kopf trug. Das war aber nicht der Grund für die Unruhe im Netz, sondern seine schwarze Gesichtsmaske. He did it again! Wieder einmal zeigt sich der US-Star mit einem Kleidungsstück, das sein gesamtes Gesicht verdeckt. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Kanye West schon öfters mit einer Full-Face-Covering-Maske. Nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch beim diesjährigen Super Bowl oder früheren Events, wie der Balenciaga Fashion Show 2021, wurde er mit einer gesichtsbedeckenden Maske gesichtet.

Großes Gesprächsthema auf Social Media

Kanye West hat es also wieder einmal geschafft, dass er mit seiner Full-Face-Mask zum Thema wird. Auf den Plattformen wie Instagram und X wurde das Outfit heiß diskutiert! Dabei beschäftigte die Community eine besondere Frage: Wie viel und wie klar sieht er durch diese Maske durch? „Wird er überhaupt in der Lage sein, das Spiel zu sehen?“, fragt sich ein User unter dem Beitrag von 433 auf Instagram. „Ich denke, das Spiel beobachtet ihn, nicht er das Spiel“, kommentiert eine andere Person amüsiert. Diese Beitrag erreichte übrigens knappe zwei Millionen Likes und zählt mittlerweile über 4.000 Kommentare.

Auch auf X kommentieren viele Nutzer:innen den Auftritt von Kanye West. „Kann er überhaupt darin atmen?“, fragt sich eine Person. „Wie sieht er das Spiel darin? Kanyes Sinn für Mode wird mich immer begeistern“, kommentiert eine andere Person mit lachendem Emoji. Jemand anderes hingegen schreibt: Sein gestriger Kleidungsstil ist uns allen immer noch ein Rätsel.“ Nun ja, wie dem auch sei: Am Ende des Abends dürfte er sich aber gefreut haben, schließlich hat Inter Mailand mit 1:0 das Champions-League-Spiel für sich gewinnen können.