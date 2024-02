Die große Freude eines Paares über einen Mega-Gewinn durch ein Rubbellos hielt nur kurze Zeit an. Denn nachdem das Geld, eine Million Pfund, überwiesen waren, trennte sich die Frau von ihrem Freund. Das Geld nahm sie mit.

Ob der Mann eine Chance auf einen Teil des Gewinnes hat?

Millionen-Gewinn durch Rubbellos, dann folgt die Trennung

Drei Monate lang war ein Paar aus England superglücklich miteinander. Doch dann änderte sich plötzlich alles. Denn eines Tages standen sie in einem Supermarkt und sprachen darüber, sich einige Rubbellose zu kaufen. Allerdings war Charlotte, die Frau, zu diesem Zeitpunkt knapp bei Kasse, weshalb Michael, der Mann, aushelfen wollte. „Charlotte sagte, dass sie kein Geld für Rubbellose übrig hat, aber ich antwortete, dass ich ihr das Geld überweisen würde“, schildert Michael die Situation gegenüber The Sun.

Weil Michael seine Bankomatkarte allerdings nicht dabei hatte, zahlte Charlotte in der Zwischenzeit selbst. Er überwies ihr laut eigener Aussage noch an der Kasse das Geld. „Auf der Überwachungskamera sieht man, wie ich dies tue“, so der Mann. Daheim angekommen rubbelten das Paar sämtliche Lose auf, dann folgte die unfassbare Überraschung. Eines der Rubbellose beinhaltete tatsächlich den Mega-Gewinn von einer Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro). Um den plötzlichen Geldregen zu feiern, fuhren die beiden sofort in den Urlaub und planten, sich ein Haus und ein Auto zu kaufen. Doch daraus wurde leider nichts. Denn Charlotte zog die Reißleine und beende die Beziehung zu Michael.

„Sollte aus moralischen Gründen geteilt werden“

Wie aus dem Nichts verlor Michael also nicht nur seine Freundin, sondern auch den Millionen-Gewinn, den beide, wie er dachte, als Paar gewonnen haben. Doch nichts da! Charlotte wollte das Geld nicht teilen. Gegenüber The Sun erklärt sie auch, warum: „Ich habe das Ticket gekauft. Er hat mir kein Geld überwiesen“. Auch, wenn die Videoaufnahmen, die der Lottogesellschaft mittlerweile vorliegen, etwas anderes sagen, ist Michael in dem Fall machtlos.

„Ich weiß, dass sie über ihr Bankkonto dafür bezahlt hat, aber es sollte aus moralischen Gründen zur Hälfte geteilt werden“, stellt er klar und erhofft sich, nach dem plötzlichen Liebes-Aus, doch noch etwas vom Kuchen abzubekommen.

Er geht leer aus, sie bekommt das Geld

Da der Fall des britischen Paares anfangs nicht eindeutig war, befasste sich die Lottogesellschaft damit. Wochenlang standen Untersuchungen an. Michael und Charlotte wurden getrennt voneinander befragt. Doch jetzt steht die Entscheidung fest: Michael hat leider keinen Anspruch auf das Geld. Denn: nur die Person, deren Name auf dem Ticket steht, ist aus rechtlichen Gründen auch der Besitzer bzw. die Besitzerin des Gewinns. „Das bedeutet, dass der Preis nur an eine Person ausgezahlt werden kann“, so ein Sprecher der Lottogesellschaft.

Für Michael ist das ziemlich blöd gelaufen. Denn Charlotte kann sich tatsächlich alleine an der hohen Gewinnsumme erfreuen. Hätten die beiden zuvor jedoch einen Vertrag aufgesetzt, der die Teilung des Geldes beinhaltet, dann würde die Story und auch Michaels Kontostand jetzt ein wenig anders aussehen.