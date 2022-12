Das einstige Ehepaar Kim Kardashian und Kanye West geht seit 2021 getrennte Wege. Jetzt spricht die 41-Jährige erstmals darüber, wie es ist, sich mit dem Skandal-Rapper das Sorgerecht ihrer vier gemeinsamen Kinder zu teilen.

Dabei bricht die Unternehmerin sogar in Tränen aus.

Kim Kardashian spricht über geteiltes Sorgerecht

Das Jahr 2022 war mit Sicherheit nicht einfach für Kim Kardashian. Ihr Ex-Mann Kanye West hat eine regelrechte Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Ein Skandal jagte den nächsten und das alles in der Öffentlichkeit. Dennoch kann die 41-Jährige den Kontakt zu dem Rapper nicht vollständig abbrechen, immerhin teilen sich die beiden das Sorgerecht ihrer vier gemeinsamen Kinder North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3).

In einem emotionalen Interview im Podcast „Angie Martinez IRL“ erzählte Kim nun erstmalig über ihren inneren Kampf mit der Co-Elternschaft. Dabei brach die Unternehmerin sogar in Tränen aus. „So ein Mist wie Co-Elternschaft ist wirklich verdammt hart.“ Dann berichtete Kardashian auch davon, wie sie ständig versucht, ihre Kinder vor der öffentlichen Schlammschlacht zu schützen, die sie und Kanye in diesem Jahr durchgemacht haben.

Kinder wissen von nichts

Um ihre vier Kinder aus all den Streitigkeiten und Kontroversen, die über die Medien und sozialen Netzwerke verbreitet werden, rauszuhalten, gibt Kim ihr Bestes. Denn ihre Sprösslinge wissen nicht, was bezüglich ihres Vaters wirklich vor sich gehe. Sie werde alles tun, um sie zu beschützen, stellt Kim im Interview klar.

Als die Moderatorin des Podcasts ungläubig nachfragte, wie es sein kann, dass keines der Kinder weiß, worüber die Leute tratschen, antwortet Kim: „Einige meiner besten Freunde sind die Lehrer meiner Kinder. Also weiß ich auch immer Bescheid, worüber in der Klasse oder in den Pausen geredet wird.“ Zudem habe keines der Kinder Social Media Accounts. Einzig North besitzt einen eigenen TikTok-Kanal, auf den sie jedoch nur über das Telefon von Kim Zugriff habe.

„Schwerer Kram für Erwachsene“

Während des Interviews wird Kim emotional. „Ich hatte den besten Vater und nur gute Erinnerungen und Erfahrungen mit ihm. Das wünsche ich mir auch für meine Kinder“, so die Vierfachmutter. „Deshalb halte ich auch alles von der Außenwelt von ihnen fern, was Kanye betrifft. Das ist schwerer Kram für Erwachsene, mit dem sie noch nicht umgehen können.“

Allerdings sei sie seelisch darauf vorbereitet, eines Tages Fragen ihrer Kinder dazu zu beantworten. In der Zwischenzeit sei sie die Letzte, die schlecht über den Vater ihrer Kinder rede. „Sie werden mir in der Zukunft dafür danken, dass ich ihren Dad nie öffentlich attackiert habe. Aber sie werden auch von mir im Vertrauen alles erfahren, was sie über ihn wissen wollen.“ Bis dahin tue sie alles dafür, um das Leben ihrer Kids so normal wie möglich zu halten.

