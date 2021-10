Was erwartet ihr von einer Beziehung? Es gibt Fragen, die ihr euch vor einer Langzeitbeziehung unbedingt stellen solltet. Schließlich sollt ihr glücklich miteinander werden und euch nicht wegen nicht unüberbrückbarer Differenzen trennen.

Gerade diese Fragen solltet ihr euch gegenseitig stellen, bevor ihr eine gemeinsame Zukunft plant.

Über diese wichtigen Fragen solltet ihr vor einer Langzeitbeziehung sprechen

Wenn wir eine Beziehung eingehen, dann wünschen wir uns einen Partner oder eine Partnerin, mit dem/der wir auf lange Sicht glücklich werden können. Doch nicht jede Person hat dieselbe Vorstellung von einer Beziehung, gleichzeitig hat auch nicht jeder von uns denselben Lebensentwurf.

Manchmal prallen Zukunftsvorstellungen aufeinander, die so gar nicht zusammen passen. Deshalb solltet ihr euch schon vor einer Beziehung gemeinsam mit folgenden Fragen auseinandergesetzt haben. So könnt ihr sicherstellen, dass die Langzeitbeziehung auch für euch beide in die selbe Richtung geht.

1. Wie wichtig ist euch Treue?

Nicht jeder möchte unbedingt das ganze Leben lang in einer monogamen Beziehung bleiben. Für viele ist es zwar die Regel, seinem Partner ein Leben lang treu zu sein, doch manche Menschen wünschen sich vereinzelte Seitensprünge und Affären. Gerade deshalb solltet ihr im Vorhinein klären, wie ihr eure Beziehung in Hinsicht Treue gestalten wollt, bevor ihr den nächsten Schritt wagt.

2. Karriere oder Langzeitbeziehung?

Vielen ist die Karriere sehr wichtig und dafür geben sie sogar einiges auf. Sie würden trotz Partnerschaft ohne zu zögern für den Traumjob in ein anderes Land oder sogar auf einen anderen Kontinent ziehen. Deshalb solltet ihr definitiv darüber sprechen, wie viel Zeit ihr beide bereit seid in die Beziehung zu investieren. Und außerdem, wie viel ihr bereit seid füreinander aufzugeben.

3. Möchtest du heiraten?

Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, ob sie überhaupt heiraten wollen. Deshalb ist auch das ein Gespräch wert. Wünscht ihr euch einen Heiratsantrag? Eine Hochzeit in Weiß? Oder blickt ihr eigentlich relativ neutral auf das Konzept der Ehe? Vielleicht gibt euch die Institution Ehe überhaupt nichts mehr. Wie ihr zu der Frage steht und was eure Meinung dazu ist, solltet ihr nicht zurückhalten.

4. Möchtet ihr Kinder haben?

Bei vielen Fragen lassen sich Kompromisse eingehen. Doch die Frage nach Kindern ist eine, bei der es niemals Kompromisse geben kann. Entweder man will Kinder oder eben nicht. Auch die Frage, wie viele Kinder man möchte und wann die Familienplanung beginnen soll, sind essenzielle Punkte, die man ausreden sollte.