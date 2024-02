Die 90er haben angerufen und wollen ihren Trend zurück! Wer in letzter Zeit einen Blick auf die Welt der Nailart geworfen hat, wird mitbekommen haben, dass aktuell tatsächlich Nagelpiercings ein großes Comeback feiern.

Wie toll und vor allem edgy die schmerzfreie Piercingvariante ist, zeigen wir euch hier.

Nagelpiercings sind wieder zurück

Ihr seid auf der Suche nach dem neuesten Shit, den die Welt der Nailart so zu bieten hat? Dann haben wir hier einen Vorschlag für euch, der euch garantiert begeistern wird. Denn 2024 setzen wir auf einen Trend, der in den 90er-Jahren schon mal mega-angesagt war, der aber aufgrund der gehypten Clean-Girl-Ästhetik wieder von der Bildfläche verschwunden ist. Nagelpiercings feiern aktuell ihr großes Comeback und verleihen uns instant einen edgy und richtig coolen Look.

Damit ist auch die Minimalism-Era langsam wieder vorbei und wir holen alles aus unseren Nailart-Künsten heraus, was geht (oder wir überlassen die Sache einfach dem Nagelstudio unseres Vertrauens). Fest steht jedenfalls, dass Nagelpiercings jeden Look enorm aufwerten und sogar als kleine Verlängerung des restlichen Schmuckes an Ohren, Hals, Handgelenken und Fingern dienen kann.

So geht der Trend

Wichtig: bei einem Nagelpiercing ist trotz der schmerzfreien Variante des Piercens Vorsicht geboten. Immerhin kommt ein Minibohrer zum Einsatz, mit dem das kleine Loch im Nagel entsteht. Daher solltet ihr darauf achten, dass eure Nägel auch lang genug sind. Am besten – und mit am wenigsten Risiko – funktioniert der Trend mit Fake-Nails. Wenn ihr aber trotzdem euren Naturnagel hergeben wollt, dann seid euch bewusst, dass die Nagelstruktur für das Piercing richtig robust und fest sein sollte. Ansonsten besteht die Gefahr, dass euer Nagel bricht.

Ist das erstmal geklärt, stylt ihr eure Nägel nach euren Vorstellungen. Dann kommt das Loch an die entsprechende Stelle, ihr steckt das gewünschte Piercing durch und fertig ist das Nagelpiercing! Wie bei Nasen-, Bauch-, Lippen- oder Ohrenpiercings gibt es auch bei den Nägeln unterschiedliche Formen, Farben, Größen und Längen. Für ein richtiges Highlight sorgen Charms mit Herzen, Sternen oder sogar kleine Kettchen, die an dem Piercing hängen.

Die schönsten Looks

Wenn ihr bereit für ein Nagelpiercing – oder mehrere – seid, aber noch keine Idee habt, in welche Richtung der trendy Look gehen soll, dann haben wir hier ein bisschen Inspiration für euch.

1. Für Beginner

Was eine schlichte Maniküre sofort aufwertet und der Eleganz eine ordentliche Portion Edgyness verleiht? Ein kleines, feines Piercing am oberen Rand des Nagels. Damit seid ihr zwar Teil des Trends, könnt euch aber immer noch langsam herantasten.

2. Für Fortgeschrittene

Diejenigen unter euch, die etwas mehr wagen wollen, können den Nageltrend mit zwei kleinen Piercings ausprobieren. Auch hier wirkt der Look ultracool, versprüht aber dennoch einen gewissen Hauch von Old Money und Luxus.

3. Für Extravagante

Und schließlich möchten wir euch noch einen Look für all jene zeigen, die all-in gehen und sich mal so richtig austoben wollen. Die Base der Nägel ist hier mit einem Nudeton sehr schlicht gehalten. Dafür knallen die Accessoires so richtig rein. Silberne Spitzen im Melt-Style sowie mehrere Piercingkugeln rechts und links von den Nägeln machen den Trend perfekt.