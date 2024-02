Besonders sensible Menschen haben die Gabe, an den sogenannten Portaltagen mit dem Universum kommunizieren zu können. Das bedeutet, dass sie empfänglicher für starke kosmische Energien sind und Verbindungen zu anderen Welten leichter wahrnehmen.

Wann genau diese Tage stattfinden, verraten wir euch hier.

Was sind Portaltage überhaupt?

In der Astrologie gibt es so einige Phänomene, die unseren Alltag maßgeblich beeinflussen. Da wären etwa rückläufige Planeten wie Merkur oder auch Venus. Auch Vollmond oder Neumond können Auswirkungen auf uns haben. Und dann gibt es da auch noch die sogenannten Portaltage, oder GAP Days genannt (kurz für Galactic Activation Portal Days). Damit gemeint sind einzelne Tage, die jedes Jahr variieren und für energetische Schwingungen in unserem Leben sorgen.

An diesen Tagen soll das Tor ins Universum geöffnet sein. Der unsichtbare Schleier zwischen der Erde und dem Kosmos lichtet sich. Speziell Menschen mit sensiblen und feinfühligen Eigenschaften nehmen hier eine besondere Energie wahr. Gehört ihr auch dazu? Dann solltet ihr jetzt besser weiterlesen.

So können wir uns mit dem Universum verbinden

All jene, die eine Verbundenheit mit dem Universum an Portaltagen spüren, können diese Energie für sich nutzen. Denn durch die massiven Schwingungen, die wir zu spüren bekommen, festigen sich tiefe Wünsche vor unserem inneren Auge. Das kann uns dabei helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen, die wir ohnehin schon viel zu lange vor uns herschieben. Intensive Träume, die wir zu diesem Zeitpunkt erleben, unterstützen uns ebenfalls, herauszufinden, was wir wirklich wollen.

Wer möchte, kann diese magischen Tage dazu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Neuanfänge stehen hier hoch im Kurs. Denn die eigene Intuition ist durch die energetischen Vibes so stark und verlässlich wie nie. Sie weist uns den Weg in eine Richtung, die wir tief in unserem Inneren ohnehin schon längst einschlagen wollten. Auch seelische Heilung kann durch die tiefe Verbundenheit mit dem Kosmos schneller vorangetrieben werden. Dinge, die uns beschäftigen, sind klar und deutlich zu sehen und lassen sich so leichter in Angriff nehmen.

Herausfordernde Reizüberflutung

Aber Achtung: nicht alles ist positiv an Portaltagen. Denn durch die intensiv spürbaren Energien kann es zu einer Reizüberflutung kommen. Die Folge: Viele verspüren plötzlich eine innere Unruhe und Nervosität. Zudem fühlen wir uns von all den Einflüssen, die plötzlich auf uns niederprasseln, schnell überfordert. Denn die eigene Wahrnehmung ist gestärkt, wodurch wir Emotionen, Gefühle und Schwingungen aus dem Umfeld vermehrt spüren.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, könnt ihr einige Rituale durchführen. Etwa entspannendes Yin-Yoga, Mediation oder Dufträuchern mit Salbei, Lavendel und Co. Einfach mal ausprobieren!

Die Portaltage 2024 von Jänner bis Juni

Gut, da wir jetzt alle wissen, was es mit diesem Phänomen auf sich hat, wollen wir natürlich wissen, wann genau diese Tage bis zum Jahresende stattfinden. Also am besten gleich abspeichern, wenn ihr vorhabt, an diesen Portaltagen eine spirituelle Verbindung aufzubauen.

Jänner 2024

5. Januar 2024

13. Januar 2024

16. Januar 2024

21. Januar 2024

24. Januar 2024

Februar 2024

3. Februar 2024

4. Februar 2024

5. Februar 2024

6. Februar 2024

7. Februar 2024

8. Februar 2024

9. Februar 2024

10. Februar 2024

11. Februar 2024

12. Februar 2024

März 2024

15. März 2024

16. März 2024

17. März 2024

18. März 2024

19. März 2024

20. März 2024

21. März 2024

22. März 2024

23. März 2024

24. März 2024

April 2024

3. April 2024

6. April 2024

11. April 2024

14. April 2024

22. April 2024

27. April 2024

30. April 2024

Mai 2024

5. Mai 2024

11. Mai 2024

18. Mai 2024

19. Mai 2024

26. Mai 2024

30. Mai 2024

Juni 2024

16. Juni 2024

18. Juni 2024

Die Portaltage 2024 von Juli bis Dezember

Juli 2024

7. Juli 2024

8. Juli 2024

27. Juli 2024

29. Juli 2024

August 2024

15. August 2024

19. August 2024

26. August 2024

27. August 2024

September 2024

3. September 2024

9. September 2024

14. September 2024

17. September 2024

22. September 2024

30. September 2024

Oktober 2024

3. Oktober 2024

8. Oktober 2024

11. Oktober 2024

21. Oktober 2024

22. Oktober 2024

23. Oktober 2024

24. Oktober 2024

25. Oktober 2024

26. Oktober 2024

27. Oktober 2024

28. Oktober 2024

29. Oktober 2024

30. Oktober 2024

November 2024

30. November 2024

Dezember 2024