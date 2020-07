Wie WhatsApp nun offiziell bekannt gab, führt das Unternehmen erstmals animierte Sticker ein, die von Nutzern verwendet werden können. Bisher verfügte die App nur statische Sticker.

Neben den animierten Stickern kündigte WhatsApp zudem auch noch andere neue Features an.

WhatsApp kündigt animierte Sticker an

WhatsApp-Nutzer dürfen sich schon bald über neue Funktionen freuen. Denn wie das Unternehmen ankündigte, möchte man neben den bereits bestehenden statischen Stickern nun auch erstmals animierte Sticker einführen. In Betaversionen der App soll das neue Feature zudem schon jetzt zur Verfügung stehen. Alle anderen Nutzer erhalten die animierten Sticker laut WhatsApp in Kürze. Die Einführung ist sowohl für iOS als auch für Android geplant. Laut ersten Testern bewegt sich der animierte Sticker in einer Konversation nur einmal. Danach wird dieser statisch. Allerdings kann die Animation wieder aktiviert werden, indem man nach Oben scrollt. Der Nutzer kann diesen Vorgang anschließend je nach Wunsch auch öfter wiederholen.

Weitere neue Funktionen

Doch nicht nur animierte Sticker erwarten die Nutzer der App. Denn in seiner Ankündigung gab das Unternehmen noch weitere neue Funktionen bekannt, die den App-Usern schon bald zur Verfügung gestellt werden sollen. Demnach plant man, einen QR-Code in die App zu integrieren, der das Hinzufügen von Kontakten erleichtern soll, indem dabei auf das Öffnen von anderen Anwendungen oder unnötiges Schreiben auf der Tastatur verzichtet werden kann. Als weitere neue Funktion kündigte WhatsApp den Dunkelmodus an. Dieser ist zwar schon in der App-Version vorhanden, jedoch möchte das Unternehmen den Modus künftig auch für die Desktop-Version sowie WhatsApp im Browser bereitstellen.

Und auch der Gruppenchat im Videomodus erhält schon bald ein neues Update. So kann man während der Videokonferenz künftig auf den Bildschirm eines bestimmten Teilnehmers tippen und halten, um sich diesen im Vollbild-Modus anzeigen zu lassen und die gewünschte Person besser zu sehen. Wie WhatsApp zudem ankündigte, plane man die Einführung eines Buttons für den Schnellstart eines Gruppen-Videochats.