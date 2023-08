Elegantes und müheloses Haar? Dazu können wir doch nur ja sagen! Hier kommt der neue Herbsttrend Quiet Luxury Hair genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn er zeigt, wie wir das Maximum aus unseren Haaren herausholen können, ohne dass es zu bemüht wirkt.

Was hinter dem Haartrend steckt und wie ihr ihn am einfachsten nachmacht, verraten wir euch!

Quiet Luxury Hair: Mit Mühelosigkeit zu Hingucker-Haaren

Der Quiet-Luxury-Trend ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Vorwiegend in der Mode beschreibt das Phänomen eine zurückhaltende, stille, aber dennoch elegante Weise, um sich zu stylen. Protzige Logos und Glitzer all over sind passé. Stattdessen rückt Schlichtheit in den Vordergrund, die uns, wenn wir ein paar kleine Rules beachten, zeitlos und edel aussehen lässt. Jetzt, da wir bereits in Richtung Herbst schauen, der bekanntlich einiges an Veränderung mitbringt, erreicht die Strömung auch unser Hairstyling und sorgt dafür, dass auch unser Haupt zum Hingucker schlechthin wird.

Denn die Zeichen stehen auf effortless Natürlichkeit und unkomplizierten Minimalismus. Nach dem auffälligen und knalligen Barbiecore-Trend übernimmt jetzt ein weitaus leiserer und sanfter Trend das Ruder. Der Clou dahinter? Simples Styling, dezente Akzente und jede Menge Glanz im Haar. Das bedeutet also, dass unsere morgendliche Stylingroutine um einiges zeitsparender ist und wir ohne großen Aufwand angesagte Frisuren hinbekommen.

Die richtige Farbe

Wer von Quiet Luxury Hair überzeugt ist, der sollte in einem ersten Schritt die passende Haarfarbe finden. Hier gilt: der Farbton sollte unaufgeregt sein und zum eigenen Teint passen. Auch das Mischen von Farbnuancen ist eine tolle Methode, um einen möglichst unaufdringlichen Haarton zu finden, der einem aber immer noch schmeichelt – etwa mit Tönen, die an Haselnuss, Kastanien, Karamell, Honig, Weizen und Cherry erinnern. Dazu noch ein paar Highlights, Babylights oder Lowlights und schon habt ihr die für euch perfekte Haarfarbe.

Denn mit dieser Methode wirkt das Haar nicht auf den ersten Blick gefärbt, sondern scheint so, als würden die verschiedenen Töne ganz natürlich oder durch Sonneneinstrahlung entstanden sein. Ihr seht also; Mühelosigkeit ist das Schlüsselwort (auch wenn der Aufwand hinter dem Färben bestimmt nicht gerade mühelos ist).

Die richtige Pflege

Neben der Farbe ist auch die Pflege ein wichtiger Punkt, um Quiet Luxury Hair so richtig luxuriös zu machen. Denn: Euer Haar muss richtig glänzen! Produkte wie Shampoos, Conditioner und Pflegemasken sollten dafür unbedingt einen feuchtigkeitsspendenden Effekt haben. Hin und wieder könnt ihr auch auf den Inhaltsstoff Keratin zurückgreifen, der Frizz beseitigt und euren Haaren einen seidigen Glanz verleiht. Gefärbtes Haar profitiert zwischendurch auch von einem Glossing (bitte nur beim Profi machen lassen). Wenn’s mal schnell gehen muss, könnt ihr nach dem Styling einfach einen glänzenden Finish-Spray auftragen, der für den ultimativen Glanzboost sorgt.

Der richtige Schnitt

Ja, we know: eigentlich setzen wir aktuell frisurentechnisch ja eher auf Stufen, Shag-Cuts und fransigen Bangs. Doch bei Quiet Luxury Hair dreht sich, wie der Name bereits verrät, alles um einen ruhigen Schnitt. Vor allem sogenannte Blunt Cuts, also Schnitte, bei denen die Haarlänge akkurat gleich ist, verkörpern den Trend perfekt. Formen wie jene eines geraden Bobs, in Schulterlänge oder noch länger lassen euch sofort edel und minimalistisch wirken. Einzige Voraussetzung: der Glow! Wer aber dennoch nicht auf etwas Bewegung im Haar verzichten möchte, kann zu leichten, nahezu unsichtbaren Stufen greifen, die besonders bei sanften Wellen gut zur Geltung kommen.

Das richtige Styling

Woran sich der Haartrend von anderen unterscheidet? Dezente, aber dennoch sichtbare Stylings und Accessoires. Sanfte, große Beachwaves sind eine simple Art, um seine Haare zu stylen, aber dennoch glamourös zu wirken. Auch ein tiefer Ponytail, ein Low-Bun, genauso wie ein sleeker High-Bun, offenes Haar mit Mittelscheitel und zwei lose, gewellte Haarsträhnen, die das Gesicht umrahmen, zählen definitiv zum Quiet Luxury.

Auch Accessoires, die nicht besonders hervorstehen, eignen sich gut, um ein simples und unaufdringliches Highlight zu setzen. Eine Schleife am Ponytail, dem Bun oder Half-up-Hair wirkt besonders edel. Genauso wie eine schlichte Hair-Claw oder ein einfärbiger Haarreifen.