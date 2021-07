Was hören wir da? Unser aktuelles Lieblings-Hollywood-Pärchen ist nun Insta-Official! Jetzt gibt es das erste gemeinsame Jennifer Lopez und Ben Affleck Foto auf Instagram. Die beiden sind auf J.Lo’s BFF Leah Reminis Instagramkanal zu sehen.

Am 15.Juni feierten Bennifer gemeinsam den Geburtstag von Jennifers bester Freundin.

Jennifer Lopez und Ben Affleck erstes Insta-Foto aus innerem Kreis

Leah Remini, die BFF von unserer lieben J.Lo, feierte vor knapp einem Monat ihren 51. Geburtstag. Um die Feier nochmal gebührlich aufleben zu lassen, postete sie ein Throwback Video mit allen Fotos von ihrem Geburtstag. Was auffällt? In dem Video finden wir ein besonderes Pärchen wieder: Bennifer. Gilt es als Insta-Official, wenn man als Paar auf dem Instagramkanal der besten Freundin auftaucht? Also wir finden schon. Auf den Fotos sehen wir Ben Affleck, wie er seine Jennifer und ihre beste Freundin liebevoll im Arm hält. (bei 0:32 Sekunden)

Bennifer meint es ernst

Dass es zwischen den beiden schnell vorangeht, ist kein Geheimnis. Kein Wunder, dass die Sängerin einfach nur noch nach außen hin strahlt. In einem kürzlichen Interview verriet die 51-Jährige, wie überglücklich sie momentan sei. Laut einer Quelle des UsWeekly Magazins plane sie sogar wieder nach Los Angeles zu ziehen und sich ein gemeinsames Haus mit Ben zu suchen. Gerade verbringen die beiden jede freie Minute miteinander. Auch die Kinder des Paars sind oft dabei. Vielleicht sind das die ersten Versuche ihre Kinder auf das gemeinsame Zusammenleben vorzubereiten?