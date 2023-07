Gerade im Sommer wünschen wir uns doch eine Frisur, die allen sommerlichen Strapazen standhält. Kein Wunder, dass der Bob in den Sommer-Monaten zur beliebtesten Frisur überhaupt zählt. Aber Sleek Bob und French Bob müssen jetzt Platz machen, denn der Italian Bob ist auf der Überholspur.

La Dolce Vita kommt jetzt auf unseren Kopf.

Italian Bob: Die Trendfrisur für den Sommer 2023

Die Italienerinnen sind nicht nur eine Inspiration, was Mode angeht. Nope! Im Sommer 2023 schauen wir uns bei ihnen nicht nur die aktuellen Fashion-Trends ab, sondern auch die aktuellsten und tollsten Frisurentrends. Mit dem Italian Bob erobern sie derzeit sämtliche Stylo-Herzen auf der Welt. Und wir können euch eines prophezeien: Die italienische Bob-Variante ist gekommen, um zu bleiben. Wie praktisch, dass er alles bietet, was man gerade jetzt im Sommer in Sachen Haare braucht.

Der Nacken ist frei, der Bob ist etwas länger als Kinnlänge bzw. reicht maximal bis zur Schulter und zu guter Letzt: Der Schnitt ist sehr easy zu stylen. Vor allem Personen mit dickerem und welligem Haar profitieren von dem Haarschnitt. Denn die Frisur holt das Beste aus der natürlichen Haarstruktur heraus. Das heißt: Die Frisur könnte kaum alltagstauglicher sein – Lieben wir!

Wie unterscheidet sich der Schnitt von anderen Trend-Bobs?

Bob-Schnitte gibt es wie Sand am Meer. Besonders, weil der kurze Haircut gerade die Köpfe unzähliger Influencerinnen ziert. Vor allem vom Sleek-Bob der 90er und dem French Bob ist die Rede. Jetzt schickt der Italian Bob die anderen beiden auf die Ersatzbank.

Was wir uns natürlich alle fragen: Wo liegt der Unterschied zwischen den trendigen Bob-Frisuren? Keine Sorge, das ist ganz leicht erklärt. Während der Italian Bob von natürlichen Locken, Wellen und leichten Stufen lebt, ist der Sleek-Bob das frisurenmäßige Äquivalent zum Power-Dressing a la Oversize-Blazer und breite Schultern. Der Sleek Bob ist ultraglatt, hat eine scharfe Schnittkante und schreit mit seinem akkuraten Vibe förmlich „Business“!

Der French Bob hingegen muss nicht perfekt geschnitten sein. Seine Grundlänge umspielt die Mundwinkel und betont auf diese Weise die Wangenknochen. Meist wird der Schnitt mit einem Pony getragen, der kurz über den Augenbrauen endet. Der French Bob ist somit etwas kürzer als der Italian Bob und wird auch gern „artsy“ in Szene gesetzt.

Sleek Bob à la Anna Wintour

Bild: Arturo Holmes/Getty Images

French Bob

So stylst du den Italian Bob

Das Geheimnis, den Italian Bob zu stylen: nicht zu viel stylen! Es soll natürlich bleiben. Die leichten Stufen des Schnittes kommen gut ohne viel Aufwand aus. Habt Mut, eure natürlichen Wellen zu zeigen und nicht zu viel in die natürliche Haarstruktur einzugreifen. Wer möchte, kann mit Glätteisen oder Lockenstab leichte Beach Waves ins Haar zaubern. Dabei nicht den Hitzeschutz vergessen! Für etwas Abwechslung und extra Volumen könnt ihr die Scheitelposition immer mal ändern.