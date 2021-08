Was für ein rüstiger Opa! Dieser 73-jährige Skater aus Russland wird auf sämtlichen Social Media Plattformen gerade ziemlich gehypt.

Ein Skate-Video des Russen geht im Netz gerade viral und begeistert unzählige User.

Russland: 73-jähriger Skater geht viral

Igor ist der neue Star auf Instagram & Co! Der Russe ist 73 Jahre alt und fährt seit 1981 Skateboard. Dass er ein richtiger Profi ist, zeigt ein aktuelles Video des Pensionisten aus Russland, das im Netz gerade viral geht. Darin ist Igor auf seinem Board zu sehen, wie er locker lässig durch die Straßen flitzt. Der Opa wirkt dabei sowas von locker und gechillt und stellt so manch jungen Skater damit ordentlich in den Schatten.

Über 6,3 Millionen Views

Gefilmt wurde der Clip von dem russischen Surfer Max Timukhin, später stellt er es dann auf seinem Instagram-Account online. Dort hat das Video mittlerweile fast 160.000 Likes und über 6,3 Millionen Views! Wie er russischen Medien erzählte, habe er Igor zufällig auf der Straße getroffen und ihm sein eigenes, etwas moderneres Board zum Fahren angeboten. Das lehnte der 73-Jährige mit den Worten “Alles Unsinn” aber ab, er selbst habe ein viel besseres. Und dass sein Board – und vor allem er selbst – so einiges drauf haben, beweist der Clip allemal! User sind begeistert und können kaum fassen, wie fit der Russe ist. “Ich wünschte, ich hätte mit 73 solche Gelenke!”, schreibt etwa ein User in den Kommentaren. Ja, das wünschen wir uns auch…