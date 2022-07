Wir alle wissen: Im Leben gibt es immer Ups & Downs. Im August müssen einige Sternzeichen jetzt leider mit einem kleinen Tief rechnen. Sie erwartet wohl ein Missgeschick nach dem anderen. Kleiner Lichtblick: Nach jedem Down geht es zum Glück wieder bergauf!

Diese drei Tierkreiszeichen müssen im August erst einmal durch eine kleine Talfahrt…

Widder

Uiuiui… Widder-Geborene sollten im August 2022 besser keine allzu wichtigen Entscheidungen treffen, denn das Glück liegt nicht auf ihrer Seite. Egal ob in der Liebe oder im Job – beim Widder läufts einfach nicht ganz rund. Der Grund: Dauerstress und Überforderung rauben dem Sternzeichen die letzten Kräfte. Da nutzt es auch nichts, dass momentan gerade Urlaubssaison ist. Dafür geht es beim Widder im September wieder steil bergauf! Die neugewonnene Energie hilft dem Feuerzeichen dann auch durch den Herbst.

Krebs

Der Krebs ist eigentlich immer positiv gestimmt. Doch im August läuft es für den Krebs leider nicht ganz so glatt, wie gedacht. Eigentlich hat dieses Sternzeichen gehofft, dass der Sommer etwas frischen Wind in sein Leben bringt. Doch damit muss sich der Krebs leider noch etwas gedulden. Eine Pechsträhne folgt nach der anderen! Aber good news auch für ihn: Danach sieht‘s in den Sternen wieder besser aus, versprochen! Dank seines positiven Mindsets kann ihn außerdem nichts so schnell aus der Bahn werfen.

Zwillinge

Das Power-Sternzeichen schwächelt im August ein wenig. Irgendwie will nichts so recht klappen. Seine zwei Gesichter kommen im kommenden Monat vor allem in der eigenen Gedankenwelt zum Vorschein. Der Zwilling ist irgendwie bei jeder Entscheidung hin- und hergerissen und weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Doch anstatt durchzuhängen, sollte das Sternzeichen jetzt auf Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und‚ ganz wichtig, Beauty-Treatments setzen. Dann regelt sich nach und nach alles andere von allein.