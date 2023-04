Für die verbliebenen 14 Models steht die große GNTM-Castingwoche an, die schlussendlich nur für eine Handvoll Kandidatinnen erfolgreich ist. Auch beim Entscheidungswalk auf einem wackeligen Laufsteg voller kleiner Bälle wird es ihnen nicht gerade leicht gemacht, die Jury zu überzeugen.

Am Ende müssen wir uns von zwei Zuschauer-Lieblingen verabschieden.

Das war die „große“ GNTM-Castingwoche?

Treue GNTM-Zuseher:innen wissen, dass in der Castingwoche meistens ein regelrechter Marathon ansteht und die Kandidatinnen von einem Kunden zum nächsten hetzen müssen. Um die Challenge noch zu intensivieren, waren sie dabei meist vollkommen auf sich selbst gestellt und mussten mit nur wenig Geld selbst organisieren, wie sie von A nach B kommen.

Nicht in dieser Staffel! Denn anstatt in unbequemen Motels, die den realistischen Alltag eines Neo-Models weitaus besser einfangen, sind die Kandidatinnen in einem luxuriösen Berliner Hotel untergebracht und hausen dort tatsächlich in einer riesigen Suite. Die Castingeinladungen werden ihnen dann buchstäblich auf dem Tablett serviert und alles, was sie tun müssen, ist, sich in ein Auto zu setzen und an den Zielort chauffiert zu werden. Diesmal warten allerdings lediglich drei Castings auf die Models. Für die Kandidatinnen heißt das, dass sie nur sehr wenige Chancen haben, von sich zu überzeugen.

wie verwöhnt zum casting gebracht zu werden und nicht mit der ubahn und nem stadtplan herumzuirren. das ist nicht mein gntm. #gntm — Hana 🤪 (@HanaHrdlicka) April 27, 2023

Bei Casting Nr. 1 wartet bereits der erste Dämpfer: Denn Heidis Girls müssen sich gegen 700 (!!) weitere Models durchsetzen und Modedesigner Kilian Kerner davon überzeugen, für sein Label auf der Berlin Fashion Week zu laufen. Olivia zeigt gleich mal volle Motivation, in dem sie erklärt, es gäbe eigentlich nicht viel über sie zu erzählen. Und Cassy schreit förmlich vor Professionalität, als ihr nicht mal mehr der Name des Fotografen einfällt, der sie einige Wochen zuvor noch abgelichtet hat. (Es war Brian Bowen Smith, ein wahrer Superstar in der Modewelt)

Am Ende können Best-Ager-Model Nicole und Nina den deutschen Designer von sich überzeugen. Wobei es Letztere eher überraschend in die Show geschafft hat, nachdem Kerner so ziemlich alles an ihr auszusetzen hatte, was ein Model ausmacht: Ihr Outfit und ihren Walk. Scheinbar hat sie ihn dann aber dennoch von sich überzeugt.

Tränenreiches Nägel-Casting

Das zweite Casting führt die Models zu Beautymarke Néonail. Dort haben Olivia, Ida, Selma und Vivian die Chance, einen Job zu ergattern. Ihre Aufgabe: Sie müssen sich random Gegenstände schnappen, posieren und ihre Nägel präsentieren. Dabei sollen sie zum Ausdruck bringen, aus welchen Gründen sie sich als „Macherinnen“ bezeichnen würden und hinter dem Motto „Express Your Power“ stehen. Im Backstage-Bereich grübeln die Kandidatinnen, wie sie das Thema am besten rüberbringen und kommen schließlich auf ihre Mütter zu sprechen.

Dann wird’s emotional: Denn fast alle brechen in Tränen aus, weil sie ihren Müttern so dankbar sind, für alles, was sie ihnen ermöglicht haben. Was genau das jetzt mit Nägeln oder dem vorgegebenen Motto zu tun hat, wissen wir auch nicht so recht. Schlussendlich ergattert aber Olivia den Job und freut sich unheimlich auf das Shooting.

Mit Bohrmaschine und Schneiderpuppe: Olivia hat überzeugt! Bild: ProSieben/Richard Hübner

Für das dritte und letzte Casting müssen alle Models, die noch keinen Job bekommen haben, ihre Sachen packen und in den Flieger steigen. Nein, es geht weder nach Mailand, noch nach London oder Paris. Sondern, Surprise, zurück nach Los Angeles. Wie jetzt? Sind sie jetzt ernsthaft für gefühlt zwei Tage nach Berlin gekommen, nur um dann wieder Stunden lang im Flieger und bei der Einreisekontrolle zu verbringen? Den Jetlag mal abgesehen …

Einfach für 2 Castings nach Berlin geflogen um dann wieder nach LA zu fliegen

Umwelt-Queens #gntm pic.twitter.com/Bf1qB61G1X — vincthehuman (@vincthehuman) April 27, 2023

Aber gut, die Regeln macht eben GNTM-Chefin Heidi Klum. Also geht es retour in die Stadt der Engel und direkt zur Handtaschen-Brand Zoé Lu. Nach einem aufwendigen Castingprozess bekommt schließlich Ida den Job. Die Begründung: „Weil sie ein sehr kommerzielles Model ist. Eine klassische Schönheit“, so die Gründerinnen. Ob das für Ida nun ein Kompliment ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber immerhin hat sie den Job!

Schikane-Walk, bei dem selbst Heidi stolpert

Wer in dieser Woche keinen Job ergattert hat, der kann ja zumindest beim Entscheidungswalk überzeugen. Allerdings nicht, wenn Heidi Klum ihre diabolische Seite auspackt und es den Models so schwer wie möglich macht. Denn zur Challenge für den Abschlusswalk bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen: Findet diese Schikane eigentlich irgendjemand lustig?

Die Kandidatinnen müssen nämlich so elegant wie möglich über einen Laufsteg schweben, der im Grunde nichts anderes ist, als riesiges Bällebad für Kinder. Man rechnet in jeder Sekunde damit, dass Sheldon Cooper an die Oberfläche springt und laut „Bazinga!!!“ ruft. Selbst Heidi Klum wackelt unsicher über den Catwalk und spießt dabei auch gleich einige Bälle mit ihren High Heels auf.

Da lacht sie noch. Kurz darauf spießt sie einige Bälle auf. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat

So ist es auch kein Wunder, dass die wenigsten Models einen wackelfreien und selbstsicheren Walk hinlegen. Einzig, dass niemand gestolpert ist und sich die Beine gebrochen hat, ist ein sehr großes Wunder in dieser Folge. Selbst Gastjurorin und Modejournalistin Anna Dello Russo sieht den Models mit entsetzten Blicken beim Scheitern zu. Und auch Kilian Kerner, der neben Heidi Klum Platz genommen hat, denkt sich wohl insgeheim, dass das der schrägste Ententanz war, den er je gesehen hat.

Catwalk im Bällebad, weil es aufs echte Modelleben vorbereitet und nicht etwa, weil es billig umzusetzen ist und wieder ne geile Schikane, die konsequent jede zweite zum Hinmaulen bringen wird. #GNTM pic.twitter.com/uc5NzkwoRI — anredo (@anredo) April 27, 2023

Und weil die GNTM-Redaktion angehende Models offenbar gerne leiden sieht, müssen die Kandidatinnen dann nochmal alle gemeinsam durch das Bällebad stapfen. Einer geht noch: Denn um zu erfahren, ob sie eine Runde weiter sind oder nicht, müssen sie sich erneut den Weg durch die kleinen Bälle bahnen, diesmal allerdings in Zweiergruppen.

Diese Models müssen gehen

Zur Überraschung aller reicht es diesmal für zwei Kandidatinnen nicht, die eigentlich als Zuseher-Lieblinge galten. Die rothaarige Tänzerin Cassy und das zweite Best-Ager-Model Marielena sind raus. Begründung: Cassy konnten bisher keinen Job abstauben und auch der Walk war nicht gut genug. Für Marielena findet Gastjuror Kilian Kerner abschließende Worte. „Wenn mich jemand fragen würde, ob ich persönlich in dir ein Model sehe, dann würde ich sagen: Nein.“

Die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.