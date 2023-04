Der Trailer zu „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snake“ ist da und katapultiert uns zurück in das dystopische Universum der „Tribute von Panem“.

Kinostart ist am 16. November.

Erster Trailer zu „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“

Acht Jahre ist es schon her, dass der letzte Teil der „Tribute von Panem“-Filmreihe erschienen ist. Jetzt bekommen wir endlich bald das lang erwartete Prequel, das die dystopische Welt wieder auf unsere Filmwände bringt. Die Geschichte des Prequels setzt 64 Jahre vor den Ereignissen der letzten Filme an. Es geht um die 10. Hungerspiele. Zur Erinnerung: Katniss nahm bei ihrer ersten Teilnahme an den 74. Hungerspielen teil. Wie auch die anderen Filme basiert der Film auf den Romanen von Autorin Suzanne Collins, die den gleichnamigen Prequel-Roman im Jahr 2020 veröffentlicht hat.

Auch dieses Mal geht es um ein Mädchen, das aus Distrikt 12 stammt. Ihr Name: Lucy Gray Baird, die von Rachel Zegler gespielt wird. Ihr Mentor ist der aufstrebende Coriolanus Snow, gespielt von Tom Blyth. Mit seinem Schützling ist er anfangs weniger zufrieden. Denn der hat es in erster Linie auf das Preisgeld abgesehen. Mit dem Geld wollte er sein Studium finanzieren. Doch die beiden kommen sich im Laufe der Zeit immer näher. Am Ende bleibt ihnen nur die Hoffnung, dass Lucy überlebt.

Staraufgebot im Cast

Der Cast kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Neben Rachel Zegler und Tom Blyth sind auch Viola Davis als Dr. Volumnia Gaul, Peter Dinklage als Casca Highbottom und Hunter Schafer als Tigris Snow zu sehen. Fans sind jedenfalls begeistert von dem Trailer und können den Kinostart am 16. November 2023 gar nicht mehr abwarten.