Baby News im Hause Baldwin! Alec Baldwin und Frau Hilaria werden wieder Eltern. Ihr siebtes Kind ist auf dem Weg. Das teilte die 38-Jährige am Dienstagabend überglücklich über ihren Instagram-Account mit.

Das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Alec Baldwin und Hilaria werden erneut Eltern

Die Baldwins haben frohe Neuigkeiten zu verkünden. Sie erwarten wieder Familienzuwachs. Der siebte Spross des Paares ist unterwegs. Das teilte Hilaria Baldwin mit einem süßen Familienvideo über Instagram mit. In dem einminütigen Clip erzählen Mama Hilaria und Papa Alec ihren Kindern Eduardo, Lucia, Carmen, Rafael, Leonardo und Romeo, dass sie ein neues Geschwisterchen bekommen. Die älteren Kids sind ganz aus dem Häuschen und können ihre Vorfreude offenbar gar nicht zurückhalten.

In der Caption schreibt die frühere Yogalehrerin, dass die Familie in den vergangenen Jahren einige Ups and Downs durchlebt hat. In der Vergangenheit sprach sie schon öfter über Fehlgeburten, die sehr belastend für sie waren. Hinzu kommt das Drama rund um Alec Baldwin, der wegen des Unfalls am Set von „Rust“, bei dem eine Kamerafrau durch einen versehentlichen Schuss getötet wurde, unter enormem Druck steht.

Die Baby-News kommen für die Baldwins alles gerade recht. Die Großfamilie erlebt endlich wieder ein „aufregendes Hoch und eine riesige Überraschung“, so Hilaria. „Ein weiterer Baldwinito kommt in diesem Herbst an“, verkündet die werdende Mutter. Der erneute Nachwuchs sei für die Ehefrau des 63-Jährigen „ein Segen und ein Geschenk in so unsicheren Zeiten“.

Nachwuchs kommt Schlag auf Schlag

Erst im Juni kam Baby Lucia per Leihmutter in die Großfamilie. Nur sechs Monate zuvor hatte Hilaria selbst den gemeinsamen Sohn Eduardo zur Welt gebracht. Und jetzt ist die 38-Jährigen erneut schwanger. In die Caption ihres Postings schreibt sie, dass sie geglaubt habe, dass ihre Familie nach Baby Nummer sechs vollständig sei, aber nun könne sie es kaum erwarten bald Baby Nummer sieben kennenzulernen.

Seit 2012 ist das Paar verheiratet und hat bisher sechs gemeinsame Kinder. Vor Hilaria war Alec Baldwin mit Schauspielerin Kim Basinger verheiratet. Aus ihrer Ehe entstand ihre heute 26-jährige Tochter Ireland.