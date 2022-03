Der aus der „Phantastische Tierwesen„-Filmreihe bekannte Star Ezra Miller ist am Sonntag in Hawaii verhaftet worden. In einer Karaoke-Bar soll Ezra Unruhe gestiftet haben und sogar handgreiflich geworden sein. Das ist nicht das erste Mal, dass der 29-jährige Star Ärger mit der Polizei hat.

Schon 2020 sorgte Miller für Schlagzeilen, als der Promi eine Frau würgte.

Ezra Miller in Hawaii verhaftet

Wir kennen Ezra unter anderem aus den Rollen als Superheld „The Flash“ oder als Credence in „Phantastische Tierwesen“. Nun sorgt der Star für großes Kopfschütteln bei allen Fans. Denn Miller wurde am Sonntagabend von der hawaiianischen Polizei festgenommen, nachdem Ezra in einer Karaoke-Bar auffällig geworden war. Dort soll der Hollywoodstar andere Gäste gestört haben. Miller soll angefangen haben, laut Obszönitäten zu durch die Bar zu brüllen, dann sei der Star auf die Bühne gestürmt, um einer 23-jährigen Frau das Karaoke-Mikrofon aus der Hand zu reißen.

Danach wurde der „Vielleicht lieber morgen“-Star laut Polizeibericht handgreiflich und stürzte sich auf einen 32-jährigen Mann, der Darts spielte. Der Barbesitzer bat Ezra mehrmals, sich zu beruhigen. Doch ohne Erfolg, weshalb er letzten Endes die Polizei rufen musste. Die Beamten nahmen Miller daraufhin fest. Die genauen Hintergründe für den Ausraster sind nicht bekannt. Und unklar ist auch, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022

In Konflikt mit dem Gesetz

Lange blieb Miller allerdings nicht in Haft. Der Star dürfte das hawaiianische Gefängnis gegen eine Kaution von 500 Dollar bereits wieder verlassen. Es ist nicht das erste Mal, dass Ezra mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Schon im Jahr 2020 sorgte der Star für ähnliche Schlagzeilen, nachdem er eine Frau gewürgt hatte.

Wie sich der neue Skandal von Ezra Miller auf die Premiere von „Phantastische Tierwesen 3“ am 7. April auswirken wird, bleibt abzuwarten. Die Filmemacher werden von den Negativschlagzeilen ihres Stars allerdings weniger erfreut sein.