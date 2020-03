Vor ihrer ersten Hochzeit im September 2018 führten Justin Bieber und Hailey Baldwin eine turbulente Beziehung. Denn die beiden trennten sich 2016 und kamen im Juni 2018 schließlich wieder zusammen.

Wie Hailey ihren Ehemann nach dem Liebes-Aus wieder zurückeroberte, verriet sie zudem nun in der Tonight Show von Jimmy Fallon.

Hailey Baldwin: So eroberte sie Justin Bieber zurück

Mit einem einfachen Party-Trick soll Hailey ihren Ehemann Justin Bieber nach ihrer zweijährigen Beziehungspause wieder im Sturm erobert haben. Dieses süße Geheimnis verriet das Model nun voller Stolz, als sie in der Tonight Show von Jimmy Fallon zu Gast war. “Als ich das letzte Mal hier war, habe ich diesen kleinen Party-Trick gezeigt, bei dem ich eine Flasche Corona mit den Zähnen geöffnet habe. Am Morgen, nachdem das Interview veröffentlicht wurde, habe ich einen Anruf von einer ganz bestimmten Person bekommen.”

Jimmy Fallon entflammt Romanze der Biebers

Bei dem geheimnisvollen Anrufer soll es sich laut der 23-Jährigen um niemand geringeres als Sänger Justin Bieber gehandelt haben, der ihr am Telefon große Komplimente für ihren Bier-Trick aussprach. Anschließend sei dann eins zum anderen gekommen und die alte Liebe wurde erneut entfacht. Doch der eigentliche Amor in der Liebesgeschichte der Biebers ist laut Hailey nicht etwa sie selbst, sondern Comedian Jimmy Fallon. Denn ihren legendären Party-Trick führte das Model im April 2018 in seiner Talk-Show vor. Nur zwei Monate später, im Juni 2018, wurden Hailey und Justin schließlich zum zweiten Mal ein Paar. Ja, ich habe es ein bisschen auch Jimmy zu verdanken, dass diese Romanze wieder entflammt ist”, gab sie im Interview mit Fallon lachend zu,